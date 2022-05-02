烏克蘭局勢｜被俄軍圍困亞速鋼鐵廠 首批逾100婦孺成功撤離

「最後一次沖涼是兩個月前」

有亞速鋼鐵廠生還者稱，他們要與屍為伴，用袋包裹遇難者遺體，與生還的人同處一個地堡慢慢腐爛，又說已記不起幾多天沒有洗澡，去廁所都要冒被射殺風險。一名留守作戰者向德國《圖片報》稱，「我最後一次沖涼是兩個月前，我們用濕紙巾抹身，但早已用光。」他指最大問題是去廁所，「在地堡裡，所有東西都堵塞了長時間，我們要帶著水桶走出去。若你要去廁所，你會成為俄軍目標」。該名留守者又說，炮彈、空中和坦克攻擊沒有停過，即使在晚間離開地堡，也會遭俄軍的無人機偵察到，然後成為迫擊砲目標。他指俄軍蓄意轟炸廠內的醫療設施，他們急需藥物，但它們都遭埋在瓦礫下，而被困者每天配給一餐，只有粥或罐頭食物，但配給食品已剩下不多。他們要走到危險地方取水，但可能隨時遭轟炸；留守的人每一刻都處於緊張狀態，「我們希望第三國能救我們出去，否則將永遠留在這裡」。