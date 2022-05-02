烏克蘭局勢｜被俄軍圍困亞速鋼鐵廠 首批逾100婦孺成功撤離

烏克蘭馬里烏波爾幾乎被俄軍控制，約有2,000人被圍困在亞速鋼鐵廠，有指當中一半為留守的烏軍。烏總統澤連斯基周日稱，該處首度達成2天真正停火協議，逾100名婦孺獲撤離，他們將在周一抵達烏政府控制的中部扎波羅熱。俄國防部則稱，80名平民獲撤走，並交給聯合國和紅十字會代表，並稱希望周一會繼續撤離行動。聯合國人道援助工作發言人稱，情況「非常複雜」，是次撤離行動須依靠俄方繼續開放人道走廊，並容許逃出的平民經過檢查站回烏克蘭控制地區。據悉，鋼鐵廠內還有數百名平民，有官員稱俄軍在撤離巴士離開後恢復轟炸。
「最後一次沖涼是兩個月前」
有亞速鋼鐵廠生還者稱，他們要與屍為伴，用袋包裹遇難者遺體，與生還的人同處一個地堡慢慢腐爛，又說已記不起幾多天沒有洗澡，去廁所都要冒被射殺風險。一名留守作戰者向德國《圖片報》稱，「我最後一次沖涼是兩個月前，我們用濕紙巾抹身，但早已用光。」他指最大問題是去廁所，「在地堡裡，所有東西都堵塞了長時間，我們要帶著水桶走出去。若你要去廁所，你會成為俄軍目標」。該名留守者又說，炮彈、空中和坦克攻擊沒有停過，即使在晚間離開地堡，也會遭俄軍的無人機偵察到，然後成為迫擊砲目標。他指俄軍蓄意轟炸廠內的醫療設施，他們急需藥物，但它們都遭埋在瓦礫下，而被困者每天配給一餐，只有粥或罐頭食物，但配給食品已剩下不多。他們要走到危險地方取水，但可能隨時遭轟炸；留守的人每一刻都處於緊張狀態，「我們希望第三國能救我們出去，否則將永遠留在這裡」。
撤離者被帶到親俄分離分子地區
報道指，獲撤離的老弱婦孺在聯合國和紅十字會代表陪同下，從亞速鋼鐵廠前往烏東親俄分離分子控制村莊Bezimenne一個營地，未知是否真正能前往烏政府控制地區。聯合國稱，獲撤走平民會前往扎波羅熱，這是俄烏雙方同意，又指拯救行動在上周五展開，聯合國與紅十字會代表從扎波羅熱經230公里路，於上周六抵達亞速鋼鐵廠。該兩個組織並未有提及撤離人數，有俄媒指仍有逾500名平民在廠內。聯合國秘書長古特雷斯上周赴莫斯科與俄總統普京會晤，後者原則上同意聯合國和紅十字會協助撤離鋼鐵廠內平民。