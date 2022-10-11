烏克蘭局勢｜親俄黑客組織煽動網攻 美國紐約洛杉磯等多個主要機場網站癱瘓

美國幾個主要機場的網站周一疑因親俄羅斯黑客組織發動網攻而down機，但時間不長，大多不久後已恢復正常。

亞特蘭大、芝加哥、洛杉磯、紐約、鳳凰城和聖路易(St Louis)等城市的機場，網站都受到干擾，黑客發動DDoS(分散式阻斷服務)網攻，網站因大塞車而癱瘓。

俄黑客組織發布網攻清單

這些機場網站之所以被鎖定，是因名為「KillNet」的親俄羅斯黑客組織發布一份網站清單，煽動黑客對清單上的網站攻擊。

惟這次DDoS攻擊僅影響機場供公眾使用的網站，即提供航班和服務資訊網頁，機場的運作未受影響。

亞特蘭大哈特斯菲爾德‧杰克遜國際機場(Hartsfield-Jackson Airport)表示，「今天(周一)早上的事件一度導致民眾上不了網，機場官網現已正常運作」。

機場並表示，已著手調查事件起因，強調「機場運作未受影響」。受到攻擊的機場網站短暫down機後，大都已恢復正常。

KillNet上周聲稱是其出手攻擊多個美國政府網站，還說已把矛頭對準其他反對俄國入侵烏克蘭的國家。

美國網絡安全和基礎設施安全局(CISA)表示，已接獲美國機場網站遭DDoS攻擊的通報，並稱「我們正與受影響的單位合作，並提供一切所需協助」。