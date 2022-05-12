烏克蘭局勢｜赫爾松向普京申請入俄 或成戰事首個吞併城市 (有片)

俄羅斯入侵烏克蘭後首座佔領的烏克蘭南部大城市赫爾松(Kherson)，當地由莫斯科扶植的政府請求俄羅斯總統普京將赫爾松納入俄羅斯一部分。克里姆林宮表示，居民的命運應當由他們自己決定。如果成事，赫爾松將是俄羅斯於令次戰事中首個吞併的地區。

赫爾松位於2014年就被俄羅斯吞併的克里米亞半島北方，是當地水源的重要供應位置。赫爾松於3月被俄羅斯佔領，當地多次有民眾上街抗議被俄羅斯佔領，俄軍上月使用催淚彈、手榴彈等驅散示威者。赫爾松周一(9日)有慶祝俄羅斯衞國勝利日遊行活動，但同時網上有相片顯示，有狙擊手於活動地點附近戒備。

克里姆林宮：赫爾松入俄必須有如克里米亞的法律基礎

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)早前指，若俄國運用「假公投」來合理化對赫爾松等俄國佔領區的吞併，恐危及基輔與莫斯科的談判，之前所有外交會談都是「謊言和政治騷」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)今天被問及赫爾松加入俄羅斯一事時，指居民的命運應當由他們自己決定，但這類決定必須有清楚的法律基礎，「如同克里米亞的情況」。

莫斯科於2014年於烏克蘭內亂期間，迅速出兵佔領克里米亞半島，1個月後在當地舉行「公投」，結果壓倒性支持併入俄羅斯。烏克蘭與西方都認定該公投不合法。