烏克蘭局勢｜赫爾松有水壩被炸居民緊急撤離　爆炸一刻畫面曝光(有片)

烏克蘭赫爾松有水壩被炸居民緊急撤離，爆炸一刻畫面曝光。(Twitter)

事發水壩位於赫爾松第聶伯河的Nova Kakhova，同時亦是水力發電廠，下游有多個城鎮和城市，包括戰前擁有約 30 萬人口的赫爾松市。網上片段顯示，水壩周邊傳出連串爆炸聲，並閃出強烈爆炸火光，水壩嚴重受損，大量洪水隨即湧出。另有事發後片段顯示，無人機拍攝到被毀壞的水壩牆和快速流動的水流流入河流。赫爾松地方政府表示，水位可能會在數小時內達至危險水平，緊急撤離高危地區的居民。俄羅斯官方《塔斯社》(TASS)報道，估計有80個聚居點會受到影響，但暫時未有對扎波羅熱核電廠(Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)構成嚴重威脅。

烏克蘭南部俄軍控制地區的水壩被炸毀導致缺堤，可能會對第聶伯河沿岸地區構成威脅，赫爾松地方政府緊急撤離高危地區的居民。俄烏雙方互相指責對方發動襲擊。

俄烏雙方都指責對方發動襲擊

俄烏雙方都指責對方發動襲擊。烏克蘭南部作戰司令部在社交平台證實大壩遭到破壞，指他們正在評估破壞的規模併計算可能發生洪水的區域。烏克蘭任命的赫爾鬆地區軍事管理局局長 Oleksandr Prokudin 指責俄羅斯軍隊。但當地親俄官員指，是受到恐怖襲擊，但指無必要撤離。

被炸毀的水壩建於1956年前蘇聯時期，全長3.2公里、高30米，並有18平方公里的水庫，為克里米亞半島和扎波羅熱核電廠供水。

