烏克蘭局勢｜赫爾松有水壩被炸居民緊急撤離　爆炸一刻畫面曝光(有片)

烏克蘭南部俄軍控制地區的水壩被炸毀導致缺堤，可能會對第聶伯河沿岸地區構成威脅，赫爾松地方政府緊急撤離高危地區的居民。俄烏雙方互相指責對方發動襲擊。
事發水壩位於赫爾松第聶伯河的Nova Kakhova，同時亦是水力發電廠，下游有多個城鎮和城市，包括戰前擁有約 30 萬人口的赫爾松市。網上片段顯示，水壩周邊傳出連串爆炸聲，並閃出強烈爆炸火光，水壩嚴重受損，大量洪水隨即湧出。另有事發後片段顯示，無人機拍攝到被毀壞的水壩牆和快速流動的水流流入河流。赫爾松地方政府表示，水位可能會在數小時內達至危險水平，緊急撤離高危地區的居民。俄羅斯官方《塔斯社》(TASS)報道，估計有80個聚居點會受到影響，但暫時未有對扎波羅熱核電廠(Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)構成嚴重威脅。
俄烏雙方都指責對方發動襲擊
俄烏雙方都指責對方發動襲擊。烏克蘭南部作戰司令部在社交平台證實大壩遭到破壞，指他們正在評估破壞的規模併計算可能發生洪水的區域。烏克蘭任命的赫爾鬆地區軍事管理局局長 Oleksandr Prokudin 指責俄羅斯軍隊。但當地親俄官員指，是受到恐怖襲擊，但指無必要撤離。
被炸毀的水壩建於1956年前蘇聯時期，全長3.2公里、高30米，並有18平方公里的水庫，為克里米亞半島和扎波羅熱核電廠供水。
#BREAKING: The moment that the Nova Kakhovka dam was blown up was purportedly captured on video. If this footage is real, it would certainly refute claims that there was no explosion. pic.twitter.com/GMaarExZEn— Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) June 6, 2023
A multi-hundred foot chunk of the Nova Kakhovka dam is gone, the Kakhovka Reservoir is quickly emptying out into the Dnipro. pic.twitter.com/265i1nbvAO— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023