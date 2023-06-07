烏克蘭局勢｜赫爾松水壩炸毀居民屋頂樹上過夜 動物遭洪水圍困

烏克蘭南部赫爾省松俄軍控制區的卡霍夫卡水壩(Khakovska dam)遭炸毀缺堤，第聶伯河下游多個地區遭水淹。受影響地區有逾6萬人口，烏克蘭和俄羅斯雙方控制的地區已疏散數千人，報道指俄地區仍有逾2.5萬人待救，烏地區則有約1.5萬人，由於洪水仍未退卻，目前未知缺堤造成的人命傷亡。部分社區水位高漲，待救居民坐在屋頂和樹上過夜。首府赫爾松是唯一受災的大城市，鄰近河道的地區基本上已被水淹沒。居於第聶伯河旁村鎮的65歲的居民Hanna Zarudnia表示，「市中心的體育館完全在水底下，洪水湧至學校。」片段可見有房屋隨著洪水漂浮，另有不少人慌忙逃離，留下牲口和寵物，網上可見豬欄幾乎滅頂，豬隻可憐地伸出頭部。街上也見到狗狗在如汪洋的街上「游泳」。