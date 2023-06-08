烏克蘭局勢｜赫爾松水壩被炸決堤 恐已沖走無數地雷

烏克蘭南部南部赫爾松省俄軍控制區的卡霍夫卡水壩(Kakhovka dam)，周二遭炸毀決堤後，情況至今仍然嚴峻。事件除致廣泛地區被洪水淹沒，令當局連日加緊撤離區內逾6萬名居民外，烏方擔心區內有地雷會被洪水沖走，危及救援和撤離工作。

有報道指，烏俄雙方控制的地區迄今各已疏散數千人，其中俄控地區仍有逾2.5萬人待救，烏控地區則有約1.5萬人，由於洪水仍未退卻，目前未知缺堤造成的人命傷亡。烏克蘭救援人員連日乘坐橡皮艇在災區巡邏，尋找被困居民，另烏軍亦出動無人機向災民投放糧水等物資。

有高空拍攝片段顯示區內大量房屋只浸剩屋頂。據報當區內有數十個村落被洪水淹沒，並有逾58萬公頃的農田被波，對小麥、大豆、蕃茄等農作物的收成造成嚴重影響，亦影響牛奶供應。首府赫爾松是唯一受災的大城市，鄰近河道的地區基本上已被水淹沒。