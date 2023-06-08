烏克蘭局勢｜赫爾松水壩被炸缺堤 恐已沖走無數地雷

烏克蘭南部南部赫爾松省俄軍控制區的卡霍夫卡水壩(Kakhovka dam)，周二遭炸毀缺堤後，情況至今仍然嚴峻。事件除致廣泛地區被洪水淹沒，令當局連日加緊撤離區內逾6萬名居民外，烏方擔心區內有地雷會被洪水沖走，危及救援和撤離工作。
有報道指，烏俄雙方控制的地區迄今各已疏散數千人，其中俄控地區仍有逾2.5萬人待救，烏控地區則有約1.5萬人，由於洪水仍未退卻，目前未知缺堤造成的人命傷亡。烏克蘭救援人員連日乘坐橡皮艇在災區巡邏，尋找被困居民，另烏軍亦出動無人機向災民投放糧水等物資。
有高空拍攝片段顯示區內大量房屋只浸剩屋頂。據報當區內有數十個村落被洪水淹沒，並有逾58萬公頃的農田被波，對小麥、大豆、蕃茄等農作物的收成造成嚴重影響，亦影響牛奶供應。首府赫爾松是唯一受災的大城市，鄰近河道的地區基本上已被水淹沒。
水壩被炸｜紅十字會憂︰已不知哪裡危險
烏克蘭總統澤連斯基指控俄羅斯當局未有為災民提供援助，令當地居民缺乏物資，情況十分嚴峻。他已與土耳其總統埃爾多安和法國總統馬克龍通電話，商討協助救災方式。俄羅斯外交部發言人否認俄方無提供援助，並再次指控是基輔當局炸毀水壩。俄烏雙方連日來互相指責對方炸毀水壩。
路透社指，洪水也淹沒了在15個月俄烏戰爭期間埋下的無數地雷，指地雷可能仍然在地雷區，也可能卡在河底泥中、田地、花園和道路上，覆蓋廣闊區域。國際紅十字會武器污染小組負責人托勒芬森表示：「以前我們知道危險在哪裡，現在我們不知道。我們只知道它們在下游某處……看到新聞時，我們感到非常震驚。」