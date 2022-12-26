烏克蘭局勢︱距前線數百公里空軍基地遇襲　3俄兵死亡

俄羅斯軍方指，烏克蘭周一（26日）派出無人機意圖襲擊俄羅斯薩拉托夫地區一處空軍基地，被空軍擊落墜毀，但遭成3名俄羅斯軍人死亡。

俄羅斯軍方向當地通訊社指：「一輛烏克蘭人無人飛行器在薩拉托夫恩格斯空軍基地低空飛行時被擊落。在殘骸跌落之際，3名俄羅斯服役的技術人員死亡。」

涉事的空軍基地距離首都莫斯科約730公里，與烏克蘭的邊境亦有數百公里距離。俄羅斯在月初也表示該基地受到烏克蘭的無人機攻擊。烏克蘭方面就未有承認過有關的襲擊，但表示是俄羅斯的「報應」。

而俄羅斯國防部雖然表示沒有飛行設備受損，但網上仍指有數輛飛機受到破壞。