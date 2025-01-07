烏克蘭局勢｜躲烏軍無人機 北韓士兵闖民宅 逐俄羅斯老人出家門(有片)

北韓去年出兵約1.1萬助俄羅斯攻打烏克蘭，據報朝軍傷亡慘重，烏克蘭總統澤連斯基本月5日受訪指，北韓士兵至今約有3,800人死傷，為部隊三分之一。最新報道指，為入屋躲避無人機攻擊，北韓士兵在嚴寒下竟將2名俄羅斯老人趕出家門。
美媒「自由亞洲電台」(RFA)報道，Telegram專門報道俄烏戰況的頻道「InformNaplam」於本月6日公開一段相信由無人機拍攝的影片，可見疑為北韓士兵急忙跑進一間民宅避難，2名居民在嚴寒天氣下遭趕出家門。
從影片可見，2名穿紅衣的居民走出屋外，並與北韓士兵對話，最後被迫待在屋外，士兵則留在屋內。
據報退休老人被逐
InformNaplam發文指，「北韓士兵正在將俄羅斯退休金長者，從俄國庫斯克地區馬赫諾夫卡村(Makhnovka)的住家驅逐，以便他們躲避無人機與嚴寒。我們確信他們是北韓人，而不是俄羅斯人。不僅從他們的外表和其他情報可辨別，我們觀看的直播也清楚顯示他們是北韓人。我們也知道他們在該區遭受重大損失」。
傳北韓士兵醉酒
在庫斯克州作戰的烏克蘭第8特種士兵馬卡魯克(Mykhailo Makaruk)受訪，證實該段影片真確。分析指，北韓軍隊赴俄作戰，因為不熟悉現代作戰模式，遇到烏軍無人機攻擊，就束手無策。烏國防部情報總局指，北韓士兵因遭到無人機攻擊而士氣低落，不時傳出士兵醉酒等。
🇰🇵💩 North Korean soldiers are evicting Russian pensioners from their own homes in the village of Makhnovka in the Kursk region so that they can hide from the cold and drones.— PS01 □ (@PStyle0ne1) January 6, 2025
We know for sure that they were Koreans, not Russians, not only by their physical appearance, but also… pic.twitter.com/q5IMx1LU4J