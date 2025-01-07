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國際
2025-01-07 14:14:00

烏克蘭局勢｜躲烏軍無人機 北韓士兵闖民宅 逐俄羅斯老人出家門(有片)

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影片可見，居民在嚴寒下被士兵趕出屋外。(互聯網)

影片可見，居民在嚴寒下被士兵趕出屋外。(互聯網)

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北韓去年出兵約1.1萬助俄羅斯攻打烏克蘭，據報朝軍傷亡慘重，烏克蘭總統澤連斯基本月5日受訪指，北韓士兵至今約有3,800人死傷，為部隊三分之一。最新報道指，為入屋躲避無人機攻擊，北韓士兵在嚴寒下竟將2名俄羅斯老人趕出家門。

美媒「自由亞洲電台」(RFA)報道，Telegram專門報道俄烏戰況的頻道「InformNaplam」於本月6日公開一段相信由無人機拍攝的影片，可見疑為北韓士兵急忙跑進一間民宅避難，2名居民在嚴寒天氣下遭趕出家門。

從影片可見，2名穿紅衣的居民走出屋外，並與北韓士兵對話，最後被迫待在屋外，士兵則留在屋內。

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據報退休老人被逐

InformNaplam發文指，「北韓士兵正在將俄羅斯退休金長者，從俄國庫斯克地區馬赫諾夫卡村(Makhnovka)的住家驅逐，以便他們躲避無人機與嚴寒。我們確信他們是北韓人，而不是俄羅斯人。不僅從他們的外表和其他情報可辨別，我們觀看的直播也清楚顯示他們是北韓人。我們也知道他們在該區遭受重大損失」。

兩名穿紅衣的居民被趕出家門，其中一人跟已入屋的士兵對話。(互聯網) 被趕出家門的居民與士兵對話。(互聯網) 嚴寒下，兩名居民留在屋外。(互聯網) 早前有片段顯示，疑似北韓士兵遭無人機攻擊。(互聯網) 早前有片段顯示，疑似北韓士兵遭無人機擊斃。(互聯網)

傳北韓士兵醉酒

在庫斯克州作戰的烏克蘭第8特種士兵馬卡魯克(Mykhailo Makaruk)受訪，證實該段影片真確。分析指，北韓軍隊赴俄作戰，因為不熟悉現代作戰模式，遇到烏軍無人機攻擊，就束手無策。烏國防部情報總局指，北韓士兵因遭到無人機攻擊而士氣低落，不時傳出士兵醉酒等。

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