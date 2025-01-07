烏克蘭局勢｜躲烏軍無人機 北韓士兵闖民宅 逐俄羅斯老人出家門(有片)

影片可見，居民在嚴寒下被士兵趕出屋外。(互聯網)

北韓去年出兵約1.1萬助俄羅斯攻打烏克蘭，據報朝軍傷亡慘重，烏克蘭總統澤連斯基本月5日受訪指，北韓士兵至今約有3,800人死傷，為部隊三分之一。最新報道指，為入屋躲避無人機攻擊，北韓士兵在嚴寒下竟將2名俄羅斯老人趕出家門。

美媒「自由亞洲電台」(RFA)報道，Telegram專門報道俄烏戰況的頻道「InformNaplam」於本月6日公開一段相信由無人機拍攝的影片，可見疑為北韓士兵急忙跑進一間民宅避難，2名居民在嚴寒天氣下遭趕出家門。

從影片可見，2名穿紅衣的居民走出屋外，並與北韓士兵對話，最後被迫待在屋外，士兵則留在屋內。