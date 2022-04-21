烏克蘭局勢｜車臣稱將攻陷亞速鋼鐵廠　烏方提與俄談判撤軍民(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第57日，被俄軍圍困近2個月的烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾(Mariupol)瀕臨失守；車臣領袖卡德羅夫揚言，俄軍將在周四中午時分左右全面控制烏軍當地最後主要據點亞速(Azovstal)鋼鐵廠；當地人道走廊受阻，僅少數經人道走廊離開；烏方向俄羅斯提出不設任何條件在當地舉行特別談判，讓被困的軍民離開。

烏克蘭東南部重鎮馬里烏波爾炮火聲不斷，周三開通人道走廊，烏克蘭當局希望可以優先疏散6,000名婦孺及長者，前往由烏克蘭控制的城市。惟烏克蘭指責俄軍沒有遵守停火協議，協定開通的人道主義走廊受阻，據報當地被困的約10萬名平民中，只有數十人成功乘搭巴士離開。 烏克蘭國會議員Inna Sovsun於上載影片，顯示多輛巴士停泊於Orikhiv等待撤離人士，現場只有寥寥數人。她指，協定的人道走廊原定於昨日下午2時開通，烏方派出多輛巴士及救護車等待撤離人士，惟俄方沒有遵守停火協議，影片攝於昨日下午6時。

The humanitarian corridor from #Mariupol was supposed to open at 14:00. This is a video shot 4 hours past said time showing buses&ambulances in Orikhiv still waiting for evacuees. #Ukraine did everything from our side. But #russians are just ignoring the agreement. pic.twitter.com/CpWACgyiLE — Inna Sovsun (@InnaSovsun) April 20, 2022

俄方稱最後通牒下有 5 人棄械投降 俄軍持續轟炸留守部隊最後的主要據點亞速鋼鐵廠，俄羅斯轄下的車臣部隊，揚言周四約中午便可完全控制鋼鐵廠。俄方日前向鋼鐵廠守軍發出的最後通牒時限已過，指有5人棄械投降。 馬里烏波爾市長顧問發布片段，指俄軍不僅用炸彈襲擊亞速，還繼續用大炮和坦克轟炸住宅區。

Mariupol



Adviser to the Mayor of Mariupol, Petr Andryushchenko, posted a video showing that the occupiers are not only hitting Azovstal with bombs, but also continue to hit the residential sector with artillery and tanks.#Ukraine #Russia pic.twitter.com/M7zuXC6Owe — UKRAINE-RUSSIA archives (@WarsArchives) April 21, 2022