烏克蘭局勢｜車臣領袖宣稱攻陷馬里烏波爾市政廳(有片/持續更新)

13:05更新：車臣領袖宣稱攻陷馬里烏波爾市政廳。 俄羅斯轄下的車臣自治共和國領袖卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)周四24日宣稱，其部隊已攻陷遭俄軍連日圍困及炮轟的東南部城市馬里烏波爾(Mariupol)，並於市政廳升起旗幟。 卡德羅夫在Telegram發出一段在車臣用手機錄製的影片，聲稱是俄羅斯國會議員Adam Delimkhanov與「我們英勇戰士」的對談。卡德羅夫指：「我們的人在無線電上說，他們解放了馬里烏波爾當局的大樓，並升起我們的旗幟。」

俄羅斯入侵烏克蘭已1個月。烏克蘭首都基輔附近遭俄軍猛烈炮轟；哈爾科夫 (Kharkiv)有平民輪候人道援助物資期間，被俄軍轟炸喪生，而烏克蘭方面聲稱，取回首都基輔附近重要城鎮伊爾平(Irpin)的控制權。俄軍稱完全控制哈爾科夫州一個城市。另外，俄烏兩國首次交換戰俘，烏克蘭指有逾40萬平民被俄軍強行帶到俄羅斯，俄方指那些人自願及較親俄；簡稱北約的北大西洋公約組織(NATO)同意於東歐增兵防範俄羅斯入侵，俄方指北約支持烏顯示希望衝突持續；美媒引述烏情報指，俄方料5月9日前結束戰爭。

聯合國人權理事會(OHCHR)周四(24日)統計，烏克蘭已有1,035名平民死於戰爭；聯合國兒童基金會(UNICEF)同日表示，自俄軍入侵1個月以來，已造成430萬名烏克蘭兒童流離失所，佔全國750萬名兒童一半。世界衛生組織(WHO)亦指，仍然無法將醫療用品送到被圍城的東南部城市馬黑烏波爾(Mariupol)、以及南邊黑海鄰近城市尼古拉耶夫(Mykolaiv)。 親俄媒體則發放俄軍在馬里烏波爾向居民派發麵包、食水等物資的片段，頓巴斯親俄領袖普希林在場監督，隨行的俄羅斯國會議員在社交媒體稱，俄羅斯會永遠留在馬里烏波爾。

哈爾科夫 6 人輪候物資遭炸死 俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續。基輔有地區遭俄軍大規模炮擊，有影片顯示爆炸引發巨大火球；俄軍對基輔附近重要城鎮伊爾平(Irpin)發動重型火箭襲擊，當地80%地區由烏軍控制，烏方則聲稱已取回讓鎮的控制權。俄羅斯以飛彈襲擊哈爾科夫(Kharkiv)一個購物中心停車場，造成6人死亡，15人受傷，哈爾科夫州長Oleg Syniehubov表示，當時該購物中心外的郵局有人們正輪候人道援助物資。俄軍表示，利用精準武器打擊烏克蘭的軍事設施後，經已完全控制哈爾科夫州一個城市。

Відео вибуху, спричиненого масштабними обстрілами на Київщині pic.twitter.com/QX1zcGsnfB — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 24, 2022

Throughout the day, Russian troops indiscriminately shelled residential areas of Kharkiv. Tried to document as many Russian war crimes as possible. This video is from what used to be a high tech BMW dealer shop. Now it is Ukrainian forefront position to the north of Kharkiv. pic.twitter.com/tSy9L8Vmtw — Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 24, 2022

俄烏進行兩次交換俘虜 烏克蘭副總理Iryna Vereshchuk周四(24日) 在她的 Telegram上表示，烏克蘭和俄羅斯以10人換10人的條件進行了首次全軍事俘虜交換。而在另一場合，烏克蘭把在南部港口城市敖德薩(Odessa)一艘沉沒的船上救出的11名俄羅斯水手，交換了被俄方於佔領蛇島時俘虜了1艘救援船「藍寶石號」(Sapphire)上的19名烏克蘭水手。 俄羅斯外交部證實，莫斯科與烏方進行了兩次的戰俘交換。

烏方指逾 40 萬人被強帶到俄 烏克蘭指控俄羅斯將40萬平民扣為人質，強行帶到俄羅斯。美聯社報導，烏克蘭人權監察員Lyudmyla Denisova周四(24日)表示，有40.2萬名烏克蘭人被俄羅斯帶走，包含8.4萬名兒童。Lyudmyla Denisova指，人民是被迫離開的，俄軍帶走的人包含馬黑烏波爾一名92歲的老太太，她被迫前往俄羅斯南部的塔甘羅格；烏方指控，俄羅斯會拿走人們的護照，將他們先帶到烏東地區的營地，調查身分後再送往俄羅斯的偏遠城市。 克里姆林宮則指，是這些人主要來自烏克蘭東部，當地說俄語人口多，較為親俄，他們想前往俄羅斯。

澤連斯基倡禁俄用 GPS 定位系統 烏克蘭總統澤連斯基，透過視像先後在北約及七國集團領導人峰會上發言，他讚揚七國集團是一支偉大的維和部隊，呼籲加強制裁俄羅斯，直到戰事結束，回復和平，之後烏克蘭需要加入一個新的安全保障體系。 澤連斯基又提出多項針對俄羅斯的制裁措施，禁止俄羅斯使用GPS定位系統，不能再讓俄軍使用GPS來瞄準和轟炸和平的城市。他又提出，應該將俄羅斯中央銀行完全排除出國際金融體系之外，形容俄羅斯是「戰犯」，必須凍結他們全部資產，轉化為賠償。