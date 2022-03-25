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國際
2022-03-25 13:05:00

烏克蘭局勢｜車臣領袖宣稱攻陷馬里烏波爾市政廳(有片/持續更新)

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13:05更新車臣領袖宣稱攻陷馬里烏波爾市政廳。

俄羅斯轄下的車臣自治共和國領袖卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)周四24日宣稱，其部隊已攻陷遭俄軍連日圍困及炮轟的東南部城市馬里烏波爾(Mariupol)，並於市政廳升起旗幟。

卡德羅夫在Telegram發出一段在車臣用手機錄製的影片，聲稱是俄羅斯國會議員Adam Delimkhanov與「我們英勇戰士」的對談。卡德羅夫指：「我們的人在無線電上說，他們解放了馬里烏波爾當局的大樓，並升起我們的旗幟。」

俄烏兩次交換俘虜，美媒指俄料5月9日結束戰爭。(AP)

俄烏兩次交換俘虜，美媒指俄料5月9日結束戰爭。(AP)

俄羅斯入侵烏克蘭已1個月。烏克蘭首都基輔附近遭俄軍猛烈炮轟；哈爾科夫 (Kharkiv)有平民輪候人道援助物資期間，被俄軍轟炸喪生，而烏克蘭方面聲稱，取回首都基輔附近重要城鎮伊爾平(Irpin)的控制權。俄軍稱完全控制哈爾科夫州一個城市。另外，俄烏兩國首次交換戰俘，烏克蘭指有逾40萬平民被俄軍強行帶到俄羅斯，俄方指那些人自願及較親俄；簡稱北約的北大西洋公約組織(NATO)同意於東歐增兵防範俄羅斯入侵，俄方指北約支持烏顯示希望衝突持續；美媒引述烏情報指，俄方料59日前結束戰爭。

聯合國人權理事會(OHCHR)周四(24)統計，烏克蘭已有1,035名平民死於戰爭；聯合國兒童基金會(UNICEF)同日表示，自俄軍入侵1個月以來，已造成430萬名烏克蘭兒童流離失所，佔全國750萬名兒童一半。世界衛生組織(WHO)亦指，仍然無法將醫療用品送到被圍城的東南部城市馬黑烏波爾(Mariupol)、以及南邊黑海鄰近城市尼古拉耶夫(Mykolaiv)

親俄媒體則發放俄軍在馬里烏波爾向居民派發麵包、食水等物資的片段，頓巴斯親俄領袖普希林在場監督，隨行的俄羅斯國會議員在社交媒體稱，俄羅斯會永遠留在馬里烏波爾。

哈爾科夫(AP) 哈爾科夫(AP) 哈爾科夫 (Kharkiv)有平民輪候人道援助物資其間被俄轟炸喪生。(Twitter) 哈爾科夫 (Kharkiv)有平民輪候人道援助物資其間被俄轟炸喪生。(Twitter) 哈爾科夫(AP) 哈爾科夫(AP) 敖德薩(AP) 烏克蘭難民抵羅馬尼亞。(AP)

哈爾科夫6人輪候物資遭炸死

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續。基輔有地區遭俄軍大規模炮擊，有影片顯示爆炸引發巨大火球；俄軍對基輔附近重要城鎮伊爾平(Irpin)發動重型火箭襲擊，當地80%地區由烏軍控制，烏方則聲稱已取回讓鎮的控制權。俄羅斯以飛彈襲擊哈爾科夫(Kharkiv)一個購物中心停車場，造成6人死亡，15人受傷，哈爾科夫州長Oleg Syniehubov表示，當時該購物中心外的郵局有人們正輪候人道援助物資。俄軍表示，利用精準武器打擊烏克蘭的軍事設施後，經已完全控制哈爾科夫州一個城市。

俄烏進行兩次交換俘虜　

烏克蘭副總理Iryna Vereshchuk周四(24) 在她的 Telegram上表示，烏克蘭和俄羅斯以10人換10人的條件進行了首次全軍事俘虜交換。而在另一場合，烏克蘭把在南部港口城市敖德薩(Odessa)一艘沉沒的船上救出的11名俄羅斯水手，交換了被俄方於佔領蛇島時俘虜了1艘救援船「藍寶石號」(Sapphire)上的19名烏克蘭水手。

俄羅斯外交部證實，莫斯科與烏方進行了兩次的戰俘交換。

烏方指逾40萬人被強帶到俄

烏克蘭指控俄羅斯將40萬平民扣為人質，強行帶到俄羅斯。美聯社報導，烏克蘭人權監察員Lyudmyla Denisova周四(24)表示，有40.2萬名烏克蘭人被俄羅斯帶走，包含8.4萬名兒童。Lyudmyla Denisova指，人民是被迫離開的，俄軍帶走的人包含馬黑烏波爾一名92歲的老太太，她被迫前往俄羅斯南部的塔甘羅格；烏方指控，俄羅斯會拿走人們的護照，將他們先帶到烏東地區的營地，調查身分後再送往俄羅斯的偏遠城市。

克里姆林宮則指，是這些人主要來自烏克蘭東部，當地說俄語人口多，較為親俄，他們想前往俄羅斯。

澤連斯基倡禁止俄使用GPS定位系統。(AP)

澤連斯基倡禁止俄使用GPS定位系統。(AP)

澤連斯基倡禁俄用GPS定位系統

烏克蘭總統澤連斯基，透過視像先後在北約及七國集團領導人峰會上發言，他讚揚七國集團是一支偉大的維和部隊，呼籲加強制裁俄羅斯，直到戰事結束，回復和平，之後烏克蘭需要加入一個新的安全保障體系。 澤連斯基又提出多項針對俄羅斯的制裁措施，禁止俄羅斯使用GPS定位系統，不能再讓俄軍使用GPS來瞄準和轟炸和平的城市。他又提出，應該將俄羅斯中央銀行完全排除出國際金融體系之外，形容俄羅斯是「戰犯」，必須凍結他們全部資產，轉化為賠償。

俄指北約峰會結果顯示支持烏並希望衝突持續。(AP)

俄指北約峰會結果顯示支持烏並希望衝突持續。(AP)

俄指北約峰會結果顯示支持烏並希望衝突持續

北約組織(NATO)周四舉辦G7領袖峰會，北約同意往東歐增派4萬名士兵，防止俄羅斯入侵。英國首相約翰遜會後表示，將再運送6,000枚飛彈給烏克蘭；美國表示支持將俄羅斯踢出G20G7聯合聲明也警告俄羅斯勿使用生化武器，並強調準備好隨時作出更多制裁。

俄羅斯外交部表示，北約舉辦的峰會結果顯示，北約決定繼續支持烏克蘭，這顯示西方國家希望衝突持續；西方國家在助烏克蘭武裝的過程中，「獲得了大豐收」，這鼓勵烏克蘭繼續對俄羅斯支持的烏克蘭東部地區使用武力。

烏情報指俄料5月9日前結束戰爭。(新聞週刊)

烏情報指俄料5月9日前結束戰爭。(新聞週刊)

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