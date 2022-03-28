烏克蘭局勢｜車路士俄班主阿巴莫域治化身和平大使 向普京「傳紙仔」卻觸怒龍顏

烏克蘭及俄羅斯周一起一連3天，在土耳其展開新一輪會談，烏國總統澤連斯基周日接受俄羅斯獨立傳媒視像採訪時，除表明願意討論烏克蘭成為中立國及不擁有核武等會談立場外，還透露有不少俄羅斯商人支持烏克蘭，願協助烏國戰後重建，以及為目前局勢尋找出路，當中包括英超球會車路士班主、俄億萬富豪阿巴莫域治(Roman Abramovich)。

車路士班主阿巴莫域治 乘私人飛機暗訪普京

阿巴莫域治被指與俄羅斯總統普京關係密切，在俄軍侵烏、他被英國及歐盟凍結資產後，隨即主動協助在俄烏問題上斡旋。英媒周一報道，阿巴莫域治近日穿梭於土耳其伊斯坦布爾、俄羅斯莫斯科及烏克蘭基輔，為普京及澤連斯基傳達訊息。據報他上周三向普京呈上澤連斯基的手寫字條時，惹普京生氣。

英國《泰晤士報》報道，阿巴莫域治上周三乘私人飛機，由伊斯坦布爾起飛，飛越黑海，向俄羅斯索契(Sochi)方向進發，其後在俄羅斯礦水城 (Mineralnye Vody)上空關掉航空追蹤儀器。飛機後來被發現在莫斯科起飛，飛返伊斯坦布爾，相信是阿巴莫域治向普京傳話完畢後打道回府。

普京見澤連斯基手寫字條︰告訴他我會擊潰他們

報道指，阿巴莫域治與普京見面時，呈上澤連斯基的字條，寫有烏克蘭願意考慮的停火條件。據報普京毫不含糊地表達不滿，回應稱「告訴他我會擊潰他們」。阿巴莫域治返回伊斯坦布爾後，與烏克蘭談判人員烏梅羅夫(Rustem Umerov)聯繫，商討普京的反應。阿巴莫域治、烏梅羅夫以及土耳其總統埃爾多安的發言人，隨即在伊斯坦布爾一間五星級酒店，召開了一系列會議。報道指，儘管普京不滿澤連斯基的字條，但俄烏會談有進展，有望締結和約，並為土耳其帶來一次外交勝利。