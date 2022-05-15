烏克蘭局勢｜載馬里烏波爾難民龐大車隊抵中部 74歲翁躲地下室1個月

烏克蘭南部城市馬里烏波爾幾乎遭俄軍炮彈完全摧毀，載著該市難民的一個龐大車隊上周六在黑夜中抵達中部扎波羅熱。一名74歲老翁稱，寓所被摧毀後躲在地下室一個月，其親友帶著他們從秘密繞道，幾經轉折抵達約80公里外的較西面城市別爾江斯克，然後再向西北行駛200公里抵達扎波羅熱，「我們幾乎不能成功，有很多老人與我們一起……旅程非常艱辛，但值得」。馬里烏波爾市長助手稱，車隊有500至1,000輛汽車，是該市自俄軍入侵後最大一次撤離。報道指，車隊等了多天，才獲俄軍放行。63歲的Iryna Petrenko表示，留下來照顧92歲母親，她最後死亡，他們將母親葬於屋外，因根本無地方埋葬她。Petrenko又說，俄軍一度不准龐大車隊離開。27歲的Yulia Panteleeva稱，父母的屋企遭空襲炮彈擊中，窗戶全被炸毀，若當時有人在家裡，「不敢想像結果」。