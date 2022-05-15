烏克蘭局勢｜載馬里烏波爾難民龐大車隊抵中部 74歲翁躲地下室1個月

烏克蘭南部城市馬里烏波爾幾乎遭俄軍炮彈完全摧毀，載著該市難民的一個龐大車隊上周六在黑夜中抵達中部扎波羅熱。一名74歲老翁稱，寓所被摧毀後躲在地下室一個月，其親友帶著他們從秘密繞道，幾經轉折抵達約80公里外的較西面城市別爾江斯克，然後再向西北行駛200公里抵達扎波羅熱，「我們幾乎不能成功，有很多老人與我們一起……旅程非常艱辛，但值得」。馬里烏波爾市長助手稱，車隊有500至1,000輛汽車，是該市自俄軍入侵後最大一次撤離。報道指，車隊等了多天，才獲俄軍放行。63歲的Iryna Petrenko表示，留下來照顧92歲母親，她最後死亡，他們將母親葬於屋外，因根本無地方埋葬她。Petrenko又說，俄軍一度不准龐大車隊離開。27歲的Yulia Panteleeva稱，父母的屋企遭空襲炮彈擊中，窗戶全被炸毀，若當時有人在家裡，「不敢想像結果」。
芬蘭正式申請加入北約
俄國接壤鄰國芬蘭上周宣布加入北約意向後，總理馬林今日確認該國將正式申請加入北約，料瑞典也跟隨。北約成員國土耳其已反對兩國加入，指兩國支持庫爾德武裝組織，但開出條件指若問題解決，不一定阻撓兩國加入。土耳其外長恰武什奧盧今日在德國柏林出席北約外長會議稱，芬蘭和瑞典須停止支持恐怖組織，以及撤銷禁止出口國防物品到土耳其的措施。普京則稱俄國不會威脅芬蘭，對方加入北約屬錯誤，破壞雙方關係。