烏克蘭局勢｜逃出劫難 馬里烏波爾居民：每10分鐘戰機飛過投炮彈

24歲的Alexander上周被送到鄰近西部城市利沃夫一個以色列設立的戰地醫院。他腦裡仍記住火箭炮擊中他與父母同住的住宅大廈、他們逃命時越過的瓦礫和遺體，甚至來不及穿上鞋子。他的父親Yevgen說，轟炸持續不停，「飛機每10分鐘飛過，向馬里烏波爾投下炮彈。人們在我眼前倒下和死去，我們將死者埋在花園裡。」他們一家與其他數百人在鄰近市中心一間戲院避難，並在俄羅斯攻擊下被困在那裡，靠當地居民或烏克蘭士兵拿食物接濟，以及煲積雪飲用。

「俄兵派糖扮救世主」

Alexander的母親Natalia說，食物供應嚴重不足時，沒有小孩的人被要求離開，留下資源給小孩讓他們有一線生機。他們一家還有一輛損毀的汽車，仍可開動，所以決定離開，「沒有出路：你可留下來和等死，或你可以離開但同樣會死。相隔不到幾分鐘便有爆炸聲」。Natalia說，部分親俄鄰居竟然相信是烏克蘭軍隊炮擊他們的城市夷為平地。她說，諷刺的是那些俄兵扮演「救世主」或「暖男」，「在炮擊後，那些迷人的男孩會出現，然後派糖給你，部分人抗拒不了，因為已好幾天無食物。當你經歷這樣的苦難後，你會接受任何東西」。Alexander目前已出院，一家與友人居於利沃夫外地區。在離開醫院前，本身是樂師的Yevgen為醫護人員演奏色士風，周圍的人不禁留下淚來。