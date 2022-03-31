熱門搜尋:
疫情 快速測試 恒指 烏克蘭局勢 封區檢測 全民檢測 樓價 MIRROR
返回
國際
2022-03-31 19:52:59

烏克蘭局勢｜逃出劫難 馬里烏波爾居民：每10分鐘戰機飛過投炮彈

分享：
烏克蘭

Alexander與父母親死裡逃生。(互聯網)

烏克蘭南部城市馬里烏波爾(Mariupol)遭俄軍困圍近一個月，人道走廊遲遲未能開通，當地死傷枕藉，民眾缺水缺糧和無電，俄軍稱今日會暫時停火讓平民疏散離開。有部分居民之前冒險通過俄軍檢查站成功離開，但即使到了烏西部遠離戰區，但戰爭的心理陰影揮之不去，仍然記起寓所大樓遭炮擊一刻，戰機每10分鐘飛過投下炮彈。

烏克蘭

馬里烏波爾慘遭戰火摧殘。(路透社)

越過瓦礫遺體逃命

24歲的Alexander上周被送到鄰近西部城市利沃夫一個以色列設立的戰地醫院。他腦裡仍記住火箭炮擊中他與父母同住的住宅大廈、他們逃命時越過的瓦礫和遺體，甚至來不及穿上鞋子。他的父親Yevgen說，轟炸持續不停，「飛機每10分鐘飛過，向馬里烏波爾投下炮彈。人們在我眼前倒下和死去，我們將死者埋在花園裡。」他們一家與其他數百人在鄰近市中心一間戲院避難，並在俄羅斯攻擊下被困在那裡，靠當地居民或烏克蘭士兵拿食物接濟，以及煲積雪飲用。

烏克蘭

Natalia說，親俄鄰居竟相信是烏軍炮擊馬里烏波爾。(互聯網)

「俄兵派糖扮救世主」

Alexander的母親Natalia說，食物供應嚴重不足時，沒有小孩的人被要求離開，留下資源給小孩讓他們有一線生機。他們一家還有一輛損毀的汽車，仍可開動，所以決定離開，「沒有出路：你可留下來和等死，或你可以離開但同樣會死。相隔不到幾分鐘便有爆炸聲」。Natalia說，部分親俄鄰居竟然相信是烏克蘭軍隊炮擊他們的城市夷為平地。她說，諷刺的是那些俄兵扮演「救世主」或「暖男」，「在炮擊後，那些迷人的男孩會出現，然後派糖給你，部分人抗拒不了，因為已好幾天無食物。當你經歷這樣的苦難後，你會接受任何東西」。Alexander目前已出院，一家與友人居於利沃夫外地區。在離開醫院前，本身是樂師的Yevgen為醫護人員演奏色士風，周圍的人不禁留下淚來。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受