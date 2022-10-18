烏克蘭局勢｜逃避徵兵令 俄羅斯人乘遊艇抵南韓 因簽證文件不齊被拒入境

安浩永指，該23名俄羅斯人都申請旅遊簽證，但其中21人因文件不足、理由不明確而被拒絕入境，只有兩人因之前曾到訪南韓，能出示相關逗留文件才能過關。

俄羅斯入侵烏克蘭的戰況失利，總統普京上月下令徵召後備役入伍，國內爆發逃亡潮，美國全國廣播公司(NBC)報道，大批適齡男性爭先恐後出國，部分人改用更極端的方式逃離，包括乘遊艇或帆船前往遠方的南韓。南韓在野民主黨國會議員安浩永受訪表示，根據海岸衛隊紀錄，自俄國上月發布徵兵令以來，已有5艘、合共搭載23人的俄國船隻抵達南韓，但絕大部分人被拒入境。

南韓已成俄羅斯人逃亡中轉站

安浩永指出，愈來愈多人試圖逃離俄羅斯，南韓可能已成為他們逃亡的中轉站，政府必須及早採取應對措施。他說，還有一艘載著10名俄羅斯人的遊艇，於10月1日進入南韓水域並要求停靠釜山港。但南韓移民部門拒絕船上的人入境，理由是他們沒可信的旅遊理由。該遊艇最終停靠在釜山以北的浦項市，並於上周二再次出海。

根據海岸衛隊紀錄，於10月1日還有一艘遊艇抵達南韓，同樣是文件不齊，6名俄國人被拒絕上岸。該船其後因惡劣天氣停靠於鬱陵島，至周二離開南韓水域。安浩泳指，至今仍有一艘俄國逃亡船隻停靠浦項市，該船於上周二抵達，4人同樣被拒入境。

南韓法務部發言人強調，並沒有刁難俄羅斯旅客，他們被拒入境，是因為簽證不符合規定。發言人指，任何希望進入南韓領土的人，都必須至少提供ETA(電子旅行授權)、KETA(韓國電子旅行授權)或其他形式的簽證，但那些俄羅斯人，沒有提供任何形式的入境簽證。