烏克蘭局勢｜遭俄軍狂轟烏軍事學院逾50死270傷 西部利沃夫7死包括3童

俄羅斯近日加強對烏克蘭的空襲，中部波爾塔瓦一間軍事通訊學院和鄰近醫院周二遭兩枚彈道導彈擊中，造成逾50人死亡、270人受傷，是自俄羅斯進攻烏克蘭以來最嚴重死傷空襲之一。另外，遠離戰線的西部主要城市利沃夫(Lviv)周二徹夜遭俄羅斯無人機和導彈攻擊，造成7人死亡，包括3名兒童，另有40人受傷。烏克蘭攻進俄羅斯邊境地區庫爾斯克目的是截斷俄軍補給，但俄近日的空襲顯示他們的攻擊力並不受影響。

烏克蘭局勢｜防空警報響起僅2分鐘導彈已到

烏方指，軍事通訊學院周二早上受襲，當時學院正上課。一名26歲學員稱，9時過後兩枚導彈來襲，第二枚與第一枚相差僅3秒，「我跑出外面，到處都是煙塵……不少人在戶外抽煙，很多人死了」。他形容很多血、很多遺體，對他造成心理陰影。據悉，防空警報在導彈來襲前2分鐘響起，民眾未有足夠時間跑去防空設施。有當地議員稱，試想像身處建築物6樓，無可能在2分鐘內跑到地面。俄傳媒指，是次攻擊造成逾300名烏方軍方人員傷亡，當中包括外國軍事教官。