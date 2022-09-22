烏克蘭局勢｜避徵召上戰場 俄婦揚言打斷丈夫雙腳

俄羅斯普京周三下令徵召30萬後備軍前往烏克蘭戰場，立即觸發逃亡潮，機場擠滿搭飛機離開的人，當中主要是成年男性，班航飛行網站可見多個航班從首都莫斯科和第二大城市聖彼得堡飛往其他國家。前往格魯吉亞、蒙古和芬蘭的公路也塞滿汽車，芬蘭的車龍至昨日仍未消退。西伯利亞一名婦人揚言打斷丈夫雙腳，「我不會讓丈夫去戰場，我會打斷他雙腳。他的責任是養孩子」。另一名有5名孩子的單身媽媽更突然有人求婚，向朋友笑說：「在可見將來，她將超級受歡迎。」擁有3名或以上子女人男性似乎毋須被徵召。為了逃避上戰場，俄人各出奇謀，有人甚至在Google搜尋如何在家裡跌斷手。俄當局警告，若有人自殘，如斷手或斷腳逃避徵召，須負法律責任。據悉，有人在周三晚在當局人員拍門時拒絕開門，結果翌日上班時收到徵召令，避無可避。

「害怕打仗和死亡並沒有錯」

路透社稱，莫斯科飛往鄰國單程機票售價已飆升至逾5,000美元(約3.9萬港元)，未來數天機票也售罄。抵達塞爾維亞首都貝爾格萊德的Sergei稱，「戰爭可怕，害怕打仗和死亡並沒有錯。」另一到了土耳其伊斯坦布爾的俄男說，動員後備軍「似乎是非常差劣的一步，對許多俄羅斯人來說帶來很多問題」。他認為不是很多俄人願意上戰場。Vasily則與妻子和年輕女兒攜6箱行李到伊斯坦布爾，說：「動員無可避免，因缺乏人力。我並不擔心，因已59歲，兒子亦居於海外」。



俄羅斯與哈薩克邊境車龍：