烏克蘭局勢｜邀馬斯克訪烏　澤連斯基：親眼見證再談如何結束戰爭

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾9個月，電動汽車生產商Tesla行政總裁、全球首富馬斯克(Elon Musk)於10月初曾就烏克蘭局勢搞「公投」，並提出結束俄烏戰爭的4點和平方案。烏克蘭總統澤連斯基就此邀請馬斯克訪問「飽受戰爭蹂躪的國家」、「親眼看看俄羅斯造成的破壞」，之後再談如何結束戰爭。
澤連斯基周三(11月30日)在《紐約時報》的Dealbook會議上坦言，馬斯克在恢復烏克蘭的網路方面發揮關鍵作用，他說：「由於部署星鏈(Starlink)衛星通訊系統才讓(烏克蘭)生命得以維持，但過了一段時間，馬斯克似乎開始改變看法，我們開始聽到各種各樣的呼籲」。
澤連斯基表示：「如果你(馬斯克)想了解俄羅斯在這裡做了甚麼，我總是很坦率地說『歡迎來烏克蘭，你會親眼見證』，無需任何多餘的話，在那之後，你會告訴我們是誰挑起(戰爭)、如何結束這場戰爭、我們甚麼時候可以結束(戰爭)」。
馬斯克曾提俄烏和平方案搞公投
有關言論是回應馬斯克於10月初在社交平台Twitter提出結束俄烏戰爭的4點和平方案，1.遭俄羅斯吞併的地區在聯合國監督下再次公投，若那是民眾的意願，俄羅斯應離開；2.自1783年起克里米亞已屬俄羅斯一部分(直至蘇聯領袖赫魯曉夫犯錯)，馬斯克此說法意謂烏克蘭將克里米亞正式割讓給俄羅斯；3.確保克里米亞的食水供應；4.烏克蘭保持中立，並搞「公投」問網民贊成與否。澤連斯基其後在Twitter搞「公投」反寸馬斯克，問網民喜歡支持烏克蘭的馬斯克，抑或是喜歡支持俄羅斯的馬斯克。