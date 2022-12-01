烏克蘭局勢｜邀馬斯克訪烏　澤連斯基：親眼見證再談如何結束戰爭

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾9個月，電動汽車生產商Tesla行政總裁、全球首富馬斯克(Elon Musk)於10月初曾就烏克蘭局勢搞「公投」，並提出結束俄烏戰爭的4點和平方案。烏克蘭總統澤連斯基就此邀請馬斯克訪問「飽受戰爭蹂躪的國家」、「親眼看看俄羅斯造成的破壞」，之後再談如何結束戰爭。

澤連斯基周三(11月30日)在《紐約時報》的Dealbook會議上坦言，馬斯克在恢復烏克蘭的網路方面發揮關鍵作用，他說：「由於部署星鏈(Starlink)衛星通訊系統才讓(烏克蘭)生命得以維持，但過了一段時間，馬斯克似乎開始改變看法，我們開始聽到各種各樣的呼籲」。

澤連斯基表示：「如果你(馬斯克)想了解俄羅斯在這裡做了甚麼，我總是很坦率地說『歡迎來烏克蘭，你會親眼見證』，無需任何多餘的話，在那之後，你會告訴我們是誰挑起(戰爭)、如何結束這場戰爭、我們甚麼時候可以結束(戰爭)」。