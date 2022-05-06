烏克蘭局勢｜鋼鐵廠烏守兵唱歌振士氣　傳「二五」電工帶俄兵攻入(有片)

被俄羅斯圍困持續猛烈炮轟的烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾(Mariupol)亞速鋼鐵廠(Azovstal)，日前經聯合國協助撤離數百人後，該處還有約200名平民被困廠內，與約2,000名留守烏軍在一起。烏克蘭昨日指俄軍一度攻入廠房，並稱有背叛國家的電工，協助俄軍攻入，雙方爆發激烈的攻防戰。俄羅斯否認有關說法。另外，社交平台流傳一段據指是亞速鋼鐵廠守軍唱歌激勵士氣的影片， 馬里烏波爾市長指與當地守軍失去聯絡，無法確認他們是否安全。
在亞速鋼鐵廠內約2,000名烏軍守軍連續3日與俄軍爆發激烈戰鬥。俄軍據報在周三(4日)首次攻入亞速鋼鐵廠，馬里烏波爾市長顧問Petro Andrushchenko周四(5日)於社交平台發文指，有熟悉廠內布局的電工背叛國家，帶領俄軍穿越地下通道，攻入工廠範圍。俄羅斯軍方否認，並指責烏軍阻礙約200名被困的平民離開，再次呼籲對方投降。
A staff member at #Azovstal betrayed 🇺🇦 and told russians about underground tunnels that lead to the plant. That's why they launched their attack yesterday and currently the russians are trying to force their way onto Azovstal territory. #Mariupol #StopAllTradeWithRussia pic.twitter.com/0YBQV2aiUW— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 4, 2022
官員：來自亞速鋼鐵廠的聲音
昨日社交平台流傳一段據指是亞速鋼鐵廠內力抗俄軍的烏克蘭守軍，在一次擊退俄軍進攻後遭受猛烈轟炸下，於暗黑的避難室內唱起歌以激勵士氣。網上影片顯示，一名女兵手持槍械唱起悅耳的歌曲，身邊男兵輕聲和唱。據指，歌詞大概指作為生於烏克蘭戰士，面對戰火以不屈精神頑強地為自由而戰。Petro Andrushchenko轉載相關影片，指這是亞速鋼鐵廠的聲音，由「Nik Mark」上載。但未有提及拍攝日期。
馬里烏波爾市長Vadym Boychenko表示，鋼鐵廠守軍處境艱難彈盡糧絕，已與外界失去聯繫，無法確認他們是否安全，並指：「我們為英勇的捍衛者祈禱，感謝他們為國家所做的英勇行動，他們牽制了敵人，給了我們更多的準備時間。」
This is how #Azovstal sounds.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 5, 2022
Video posted tonight by Nik Mark on his Facebook page.
Let the heroes be known and seen by the whole world 🇺🇦 #SaveMariupol #Mariupol pic.twitter.com/AHpTL33QY6