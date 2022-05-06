烏克蘭局勢｜鋼鐵廠烏守兵唱歌振士氣　傳「二五」電工帶俄兵攻入(有片)

被俄羅斯圍困持續猛烈炮轟的烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾(Mariupol)亞速鋼鐵廠(Azovstal)，日前經聯合國協助撤離數百人後，該處還有約200名平民被困廠內，與約2,000名留守烏軍在一起。烏克蘭昨日指俄軍一度攻入廠房，並稱有背叛國家的電工，協助俄軍攻入，雙方爆發激烈的攻防戰。俄羅斯否認有關說法。另外，社交平台流傳一段據指是亞速鋼鐵廠守軍唱歌激勵士氣的影片， 馬里烏波爾市長指與當地守軍失去聯絡，無法確認他們是否安全。

在亞速鋼鐵廠內約2,000名烏軍守軍連續3日與俄軍爆發激烈戰鬥。俄軍據報在周三(4日)首次攻入亞速鋼鐵廠，馬里烏波爾市長顧問Petro Andrushchenko周四(5日)於社交平台發文指，有熟悉廠內布局的電工背叛國家，帶領俄軍穿越地下通道，攻入工廠範圍。俄羅斯軍方否認，並指責烏軍阻礙約200名被困的平民離開，再次呼籲對方投降。

官員：來自亞 速鋼鐵廠的聲音

昨日社交平台流傳一段據指是亞速鋼鐵廠內力抗俄軍的烏克蘭守軍，在一次擊退俄軍進攻後遭受猛烈轟炸下，於暗黑的避難室內唱起歌以激勵士氣。網上影片顯示，一名女兵手持槍械唱起悅耳的歌曲，身邊男兵輕聲和唱。據指，歌詞大概指作為生於烏克蘭戰士，面對戰火以不屈精神頑強地為自由而戰。Petro Andrushchenko轉載相關影片，指這是亞速鋼鐵廠的聲音，由「Nik Mark」上載。但未有提及拍攝日期。

馬里烏波爾市長Vadym Boychenko表示，鋼鐵廠守軍處境艱難彈盡糧絕，已與外界失去聯繫，無法確認他們是否安全，並指：「我們為英勇的捍衛者祈禱，感謝他們為國家所做的英勇行動，他們牽制了敵人，給了我們更多的準備時間。」