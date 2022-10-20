烏克蘭局勢｜鑑於局勢惡化　印度大使館籲公民從速離開

印度大使館周三(19日)發布最新旅遊指示，因應烏克蘭局勢不斷惡化且敵對行動持續升高，呼籲所有印度公民不要前往烏克蘭旅遊，並要求身處烏國的印度公民從速離開。

綜合外媒報道，印度大使館周三透過社群平台Twitter發文，鑑於烏克蘭境內形勢持續惡化，加上敵對行動升級，因此呼籲所有公民切勿前往烏克蘭旅遊，包括學生在內；目前身在烏克蘭的印度公民們，應從速透過現有方式離開烏克蘭。

報道提到，印度政府於烏俄戰事初期，已經疏散2萬多名人在烏克蘭的公民。印度外交人士透露，目前尚有約500名公民，因職業或家庭因素持居留證仍待在烏克蘭。