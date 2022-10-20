熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 日本自由行 MIAMI QUAY 紅黃碼 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
國際
2022-10-20 16:55:00

烏克蘭局勢｜鑑於局勢惡化　印度大使館籲公民從速離開

分享：

印度大使館周三(19)發布最新旅遊指示，因應烏克蘭局勢不斷惡化且敵對行動持續升高，呼籲所有印度公民不要前往烏克蘭旅遊，並要求身處烏國的印度公民從速離開。

鑑於烏克蘭局勢惡化，印度大使館籲公民從速離開。(AP)

鑑於烏克蘭局勢惡化，印度大使館籲公民從速離開。(AP)

綜合外媒報道，印度大使館周三透過社群平台Twitter發文，鑑於烏克蘭境內形勢持續惡化，加上敵對行動升級，因此呼籲所有公民切勿前往烏克蘭旅遊，包括學生在內；目前身在烏克蘭的印度公民們，應從速透過現有方式離開烏克蘭。

報道提到，印度政府於烏俄戰事初期，已經疏散2萬多名人在烏克蘭的公民。印度外交人士透露，目前尚有約500名公民，因職業或家庭因素持居留證仍待在烏克蘭。

印度大使館周三透過社群平台Twitter發文。(Twitter)

印度大使館周三透過社群平台Twitter發文。(Twitter)

中國駐烏大使館周二發布公民緊急撤離通知

中國駐烏克蘭大使館指當前烏克蘭安全形勢複雜嚴峻，存在較大不確定性，周二晚發布緊急撤離通知，當中包括為在烏中國公民提供轉移撤離指南和領事服務安排。大使館將於基輔、敖德薩、利沃夫3個城市，安排免費大巴接載離開。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受