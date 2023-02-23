烏克蘭局勢｜開戰一周年 烏克蘭恐俄新一輪導彈攻擊

去年2月24日俄羅斯以去納粹化及預防北約東擴危害國土之名出兵攻打烏克蘭，並預期閃電式奪取烏首都基輔以扶植親俄政權，並佔領烏東地區。惟預期落空，烏克蘭人頑強抵抗俄軍入侵，也激發西方國家聯手援助烏克蘭，戰事持續足足一年。聯合國稱烏最少8,000名非戰鬥人員死亡，逾1.3萬人傷。俄軍方面，美國估計約20萬人死傷。俄總統普京在戰事周年前夕的發言未見停戰意欲，今日更宣布部署可攜多枚核彈頭的新型洲際導彈「薩爾馬特」(SARMAT)。烏政府預料俄羅斯會在一周年發動新一輪導彈空襲，基輔今早11時11分至12時07分也一度響起防空警報聲。

烏克蘭戰爭｜聯合國：最少8000平民死

聯合國人權辦公室周二發表報告指，烏克蘭的平民死亡人數恐不止8,000人，曾被俄軍圍困南部港口城市馬里烏波爾傷亡尤為嚴重。該辦公室人員接觸過來自馬市的前戰俘，他說被逼在街上收集屍體，俄軍設下目標每天要裝滿一貨車的屍體，這在馬市並不困難。聯合國人權事務高級專員蒂爾克稱，違反國際人權及人道法每天都持續，在苦難和破壞下愈來愈困難找到方法邁向和平。他說平民在家裡或取食水、買食物時被殺，例如烏東哈爾科夫一名67歲老婦出門買牛奶，卻在距寓所數米外遭導彈殺死。另一六十多歲男子哭訴6歲孫女失去一腿，他居於赫爾松附近村莊，去年4月2日遭俄軍直接攻擊。

蒂爾克表示，除了死傷，在電力和食水短缺下，有近1,800萬人需要人道援助，以及1,400萬人失去家園。根據聯合國人權辦公室在烏克蘭的監察，平民死亡人數中男性佔61.1 %，兒童方面最少487死954傷。另外，聯合國記錄了逾100宗與衝突有關的性暴力，另有數百宗失蹤和任意拘留，但實際數字無法掌握。