烏克蘭局勢｜開戰一周年 烏克蘭恐俄新一輪導彈攻擊

去年2月24日俄羅斯以去納粹化及預防北約東擴危害國土之名出兵攻打烏克蘭，並預期閃電式奪取烏首都基輔以扶植親俄政權，並佔領烏東地區。惟預期落空，烏克蘭人頑強抵抗俄軍入侵，也激發西方國家聯手援助烏克蘭，戰事持續足足一年。聯合國稱烏最少8,000名非戰鬥人員死亡，逾1.3萬人傷。俄軍方面，美國估計約20萬人死傷。俄總統普京在戰事周年前夕的發言未見停戰意欲，今日更宣布部署可攜多枚核彈頭的新型洲際導彈「薩爾馬特」(SARMAT)。烏政府預料俄羅斯會在一周年發動新一輪導彈空襲，基輔今早11時11分至12時07分也一度響起防空警報聲。
烏克蘭戰爭｜聯合國：最少8000平民死
聯合國人權辦公室周二發表報告指，烏克蘭的平民死亡人數恐不止8,000人，曾被俄軍圍困南部港口城市馬里烏波爾傷亡尤為嚴重。該辦公室人員接觸過來自馬市的前戰俘，他說被逼在街上收集屍體，俄軍設下目標每天要裝滿一貨車的屍體，這在馬市並不困難。聯合國人權事務高級專員蒂爾克稱，違反國際人權及人道法每天都持續，在苦難和破壞下愈來愈困難找到方法邁向和平。他說平民在家裡或取食水、買食物時被殺，例如烏東哈爾科夫一名67歲老婦出門買牛奶，卻在距寓所數米外遭導彈殺死。另一六十多歲男子哭訴6歲孫女失去一腿，他居於赫爾松附近村莊，去年4月2日遭俄軍直接攻擊。
蒂爾克表示，除了死傷，在電力和食水短缺下，有近1,800萬人需要人道援助，以及1,400萬人失去家園。根據聯合國人權辦公室在烏克蘭的監察，平民死亡人數中男性佔61.1 %，兒童方面最少487死954傷。另外，聯合國記錄了逾100宗與衝突有關的性暴力，另有數百宗失蹤和任意拘留，但實際數字無法掌握。
烏克蘭戰爭｜聯合國：俄入侵冒犯世界集體良知
聯合國大會周四開會表決一項譴責俄羅斯及呼籲盡快結束戰爭的決議案，預料會獲通過。聯合國秘書長古特雷斯周三形容俄入侵烏克蘭，是對世界集體良知的冒犯，也抨擊普京暗示威脅使用核武。他指，聯合國憲章很明確指出，所有成員在國際關係上應保持克制，不可威脅或使用武力破壞任何國家的領土完整或政治獨立。支持譴責俄羅斯決議案的國家認為，這明顯是一個未受挑釁的國家非法入侵另一國家，而俄羅斯則塑造成其與西方正開打一場「代理戰」，自俄羅斯入侵後西方國家提供烏克蘭武器和制裁。俄駐聯合國大使稱，西方無視俄國關注，讓北約軍事設備愈來愈接近俄邊界。