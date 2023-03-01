烏克蘭局勢｜阻俄羅斯人湧入 芬蘭開始修築邊界圍牆

芬蘭邊境管理局周二宣布，芬蘭已開始在與俄羅斯接壤的邊界上，興建計劃中長達200公里的圍牆。芬蘭憂慮俄羅斯可能利用移民湧入邊境達到其政治目的。

芬蘭邊境管理局在聲明中表示，周二將展開地形勘探「並清理林木，讓道路鋪設與圍牆安裝工程可從3月起動工」。這項在東南部伊馬特拉(Imatra)邊界過境點展開的試驗計劃，預計6月底前竣工。在芬蘭東南部興建另一道70公里長圍牆的工程，將在2023年至25年進行。

計劃興建200公里圍牆

芬蘭與俄羅斯接壤的邊界綿延1,300公里，芬蘭共計劃興建200公里長的圍牆，耗資約3億8,000萬歐元(約31.5億港元)。圍牆高度將超過3米，頂端將加裝有刺鐵絲網，特別敏感的區域將配備夜視攝影機、燈光及廣播喇叭。目前，芬蘭邊界裝設的是輕木柵欄，主要用來防止家畜誤入。

正申請加入北約的芬蘭擔憂，俄羅斯可能會利用移民議題施加政治壓力，去年6月通過《邊境守衛法》修正案，讓政府可建立更穩固的圍牆。

軍方：俄烏戰爭已改變安全局勢

芬蘭與俄羅斯邊境地區過去一直「相安無事」，但負責芬蘭邊境防衛的軍方高層Jari Tolppanen去年11月曾表示，俄烏戰爭已「從根本上」改變了安全局勢。他說，為了阻擋移民從俄羅斯大規模非法入境，設置邊界圍牆是「必需的」。

去年9月，俄羅斯總統普京下令動員後備軍人到烏克蘭打仗後，大批俄羅斯人湧入芬蘭境內。愛沙尼亞、拉脫維亞和波蘭也加強與俄羅斯邊界的保安，或正在打算建造圍牆。