烏克蘭局勢｜阿諾舒華辛力加發片　指俄政府故意對人民說謊(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第23日，美國荷李活影星兼前加州州長阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)，向俄羅斯人民作出呼籲，並指俄羅斯人民接收的訊息是錯誤，直指克里姆林宮故意向俄羅斯人民說謊，聲稱入侵是為「烏克蘭脫納粹化」。諾舒華辛力加又指，俄羅斯軍隊正為一場毫無意義的戰爭而犧牲，呼籲俄羅斯總統普京停止襲擊行動。

現年74歲的阿諾舒華辛力加於周四(17日)發布一段長約9分鐘的影片，他先訴說跟俄羅斯的結緣，由小時候到當演員期間跟俄羅斯人互動及經歷，當中加插一些新聞片段及他的訪問片段，他說：「我愛俄羅斯人，因此我希望，告知俄羅斯人民真相，到底烏克蘭發生甚麼事」。他說，正如美國去年衝擊國會山莊事件一樣，他同樣跟美國人民指出那是個錯誤。

指俄軍為一場毫無意義的戰爭而犧牲 阿諾舒華辛力加說，克里姆林宮故意向俄羅斯人民說謊，稱入侵是為「烏克蘭脫納粹化」，俄羅斯將其行動描述為「特殊行動」，俄軍向烏克蘭多個城市發射炮彈，包括兒童醫院等，當地逾300萬名婦孺及老人被逼離開家園，形容當地正出現「人道危機」。他說，克里姆林宮切斷對外各種媒體及網絡瀏覽後，目前不清楚俄羅斯當地有多少人能從外界訊息或報道以了解這場戰爭，烏克蘭沒有發動這場戰爭，在當地亦沒有民族主義者或納粹分子。他指出，烏克蘭總統澤連斯基是猶太人，不是俄羅斯人民的戰爭，並指他們的領導人對他們撒謊的情況下，數千名俄羅斯士兵已經被殺，烏克蘭人需要保衛家園。他又向俄羅斯軍隊表示：「你的生命、你的四肢、你的未來，已經為一場毫無意義的戰爭而犧牲」。

呼籲普京停止入侵烏克蘭 阿諾舒華辛力加呼籲普京停止入侵烏克蘭，他說：「你(普京)發動這個戰爭、你領導這個戰爭、你可以停止戰爭」。阿諾舒華辛力加亦關注數以千計在俄羅斯的反戰示威者，他在影片結尾前表指出，全世界都看到他們的勇敢，亦知道他們為勇氣付出代價，被捕、囚禁或被打，「你們是我的新英雄」。