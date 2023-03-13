烏克蘭局勢︱雙方巴赫穆特傷亡慘重　澤連斯基追封被處決軍人為英雄

英國廣播公司（BBC）報道指，雖然分析認為巴赫穆特的戰略價值不高，然而雙方卻都投入大量的軍力，並指俄羅斯的指揮官希望藉此向克里姆林宮傳達正面消息，並且讓俄軍進一步取得頓涅茨克的控制權。

俄羅斯入侵烏克蘭至今已超過一年，俄羅斯據報極度希望攻下巴赫穆特，以增加在頓涅茨克的控制權，因此近期一直投入在當地進攻。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）就指，過去數日已有逾1,100名俄軍在巴赫穆特陣亡，並有更多俄兵受傷。不過俄軍反指在過去的24小時，已殺害逾220名烏克蘭軍人。而澤連斯基亦為早前被俄軍處決的軍人，追封為「烏克蘭英雄」。

澤連斯基在公開影片上表示：「在3月6日開始的不足一個星期，單在巴赫穆特地區我們就殺了1,100名敵軍的士兵。俄羅斯將在這裡面對無可挽回的損失。」澤連斯基又指，還有逾1,500名俄軍受到重傷，令他們不足以繼續行動。不過俄羅斯國防部就指，他們亦已殺害逾220名烏克蘭軍人。

華格納集團承認遇頑抗

不過俄羅斯華格納集團的領袖普里戈津（Yevgeny Prigozhin）承認，他們在巴赫穆特遭遇烏軍的頑抗：「這裡很困難、非常困難，敵人在為每一米而戰鬥。在越接近市中心，戰鬥就越激烈。」普里戈津表示，在取得巴赫穆特後，將要重啟陣營，並且在當地招募新兵。他指華格納集團的軍人在鬧市地區受到阻礙，因此很難取得顯著的進展。

另外澤連斯基周日（12日），對早前被俄羅斯處決的戰俘，Oleksandr Matsiyevsky追封「烏克蘭英雄」的勳章。澤連斯基指Oleksandr Matsiyevsky將會被烏克蘭人永遠記住，並會記着他的勇敢和自信。