烏克蘭局勢｜韓網紅李根大尉IG發相闢謠　稱仍在烏前線

南韓網紅「李根大尉」(이근대위)早前不理政府警告，前往烏克蘭當志願軍，一度傳出已經戰死，後來他透過媒體報平安，之後又有報道指他因為怕死，而做逃兵向波蘭求助，並有韓媒引述消息「證實」李根大尉已返國正在隔離，可謂謠言滿天。事隔多日他終於親在社交平台Instagram闢謠。

李根大尉上載一張疑似烏克蘭戰地相片，表示自從他入境烏克蘭後，對於他所處的位置出現許多傳言與推測性的言論，因此他特地發文，希望藉此澄清誤會。他指，自己在抵達烏克蘭並簽署加入國際志願軍的文件後，便與其他來自美國、英國等國家且擁有作戰經驗的志願兵，一同被分配到特殊作戰部隊。他說，自己所處的部隊一直在前線作戰，直到昨天才轉移至其他地區。

冀各界勿作過多不必要猜測

李根大尉要求大家不要再對他們的具體任務、時間以及場所有過多不必要的猜測，而為了安全問題，也無法再透露更多訊息強調。他說，自己受到烏克蘭軍隊與烏克蘭人民的全面支持，因此也與所有烏克蘭人一條心，向所有對烏克蘭提供支援的國際志願軍表達感謝。最後亦指，以上內容經烏克蘭國際兵團許可發布。

李根大尉自出國後就飽受爭議，南韓外交部早前的聲明指出，李根等人的行徑已經違反南韓的《國際旅遊法》，因為南韓已將烏克蘭列為「旅行禁止國」，民眾若私自前往，將面臨1年有期徒刑與1,000萬韓元的罰款。