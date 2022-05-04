烏克蘭局勢｜頓涅茨克廠房遭炸逾10死　撤離者稱仍有平民在鋼鐵廠(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，俄軍持續在烏克蘭多處發動攻擊，周二烏克蘭幾乎全境均有響起空襲警報，東部頓涅茨克(Donetsk)受俄軍轟炸，烏克蘭官員指至少21名平民死亡，27人受傷，包括一個遇空襲的廠房，官員指造成最少10死15人傷；西部城市利沃夫(Lviv)市中心發生多次爆炸，部分地區停電；中西部6個火車站受空襲，幸沒有傷亡，但對基礎設施「嚴重」損壞；最西部並與匈牙利和斯洛伐克接壤的Transcarpathia亦首次遭炮擊。

頓涅茨克周二受俄軍轟炸，烏克蘭官員指至少21名平民死亡，27人受傷。州長Pavlo Kyrylenko在社交平台表示，州內工業城市Avdiivka的焦炭和化工廠遭到俄軍攻擊，造成至少10人死亡、15人受傷。事發時工人正好結束輪班，在工廠外的公車站等車。

Esplosioni a #Lviv, #Ucraina



Una frase che mi fa male e indigna è "eh ma questa è la guerra, non lo sapevih!?!"



-21 civili uccisi oggi a #Donetsk

-10 persone uccise ad Avdiivka

-5 a Lyman

-4 a Vuhledar

-1 a Velyka Novosilka

-1 a Shandryholove#Putinpic.twitter.com/Zu3pUqQdLq — #POLiticamenteScorretto🎹 (@PolScorr) May 3, 2022

利沃夫 市中心遭砲擊 利沃夫市中心發生多次爆炸，有建築物懷疑被擊中後起火冒出濃煙，市長指，當局仍在確定俄軍此次砲擊造成的影響，該市3個變電站被飛彈擊中而導致停電，當局正加緊維修，另有2人受傷。停電影響部分醫療設施，炮擊對當地公共基礎設施造成「嚴重破壞」，供水也因此中斷。

#BREAKING: Multiple cruise missile strikes reported in multiple Ukrainian cities including Lviv and Dnipro. pic.twitter.com/65FPN6fNyl — Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 3, 2022

烏克蘭國營鐵路公司烏克蘭鐵路(Ukrzaliznytsia)董事長Oleksandr Kamyshin表示，俄軍空襲了烏克蘭中西6個火車站，鐵路員工和乘客沒有傷亡，但對基礎設施「嚴重」損壞。 鋼鐵廠 撤離平民指俄軍要求脫光衣服檢查 於被俄軍圍困的馬里烏波爾亞速鋼鐵廠撤離的156名平民平安抵達烏克蘭控制城市扎波羅結(Zaporozhye)。有鋼鐵廠員工表示，她同家人由3月初起一直留在廠內的地堡，靠罐頭湯和罐頭食品充饑，她離開時地堡內仍有42人，全部都是平民。她指，即使在地堡時，當俄軍炮轟鋼鐵廠時都感到地動天搖。另1名平民指，他們在俄軍控制的營地，要脫光身上衣服，檢查疤痕及紋身，內褲，手機以及內裡訊息。

Евакуйовані з «Азовсталі» прибули у Запоріжжя. Загалом вдалося врятували 150 цивільних, 20 з них — діти.

Відео: Суспільне pic.twitter.com/fMOtkOfvVD — Повернись живим (@BackAndAlive) May 3, 2022

"Нас раздевали, проверяли шрамы, татуировки, заглядывали женщинам в трусы, проверяли телефоны, все переписки читали."

Як маріупольці проходить фільтрацію в окупантів. pic.twitter.com/UJCxxIJ40q — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 3, 2022

烏克蘭：停火時間不足所有平民撤離 在部分平民撤走後，俄軍隨即出動戰機及炮彈對鋼鐵廠攻擊，部分建築物冒出濃煙；俄羅斯國防部指，是要摧毀亞速營武裝分子和守軍。烏克蘭副總理韋列舒克指，俄軍停火的時間，不足以讓鋼鐵廠內所有平民撤離，仍有數以百計長者和婦孺被困，有40名士兵受重傷急需救治，批評俄方不遵守協定。