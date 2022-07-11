烏克蘭局勢｜頓涅茨克民居被炸至少15死　烏方預告集結百萬兵反攻赫爾松(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾4個半月。烏克蘭多個平民設施遇襲，東部頓涅茨克(Donetsk)有民居遭俄軍火箭擊中，至少15人死。烏克蘭預告會反攻南部俄軍佔領地區，呼籲當地居民疏散，避免成為人盾。赫爾松有近百車輛排隊等候離開。

東部頓涅茨克小鎮恰西夫亞爾(Chasiv Yar)一幢5層高民居周六(9日)凌晨遭俄軍多管火箭擊中，部分建築物倒塌，大批烏克蘭救援人員星期日在瓦礫中搜救，救出被困居民，有居民指聽到3次爆炸聲。目前至少15人死亡，逾20人被困。

烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)呼籲，在南部黑海地區遭俄軍佔領的赫爾松(Kherson)的居民盡快離開，以便烏軍反攻時不會有婦孺成為人盾。他指，不能夠講反攻幾時會發生，但很明顯會有戰鬥和砲擊。烏方發布片段，聲稱烏軍於赫爾松地區摧毀俄軍部分部隊，但未知烏反所指的反擊是否已展開。另外，赫爾松有近百車輛排隊等候離開當區。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)接受英國《泰晤士報》(The Times)訪問時透露，總統澤連斯基已經指示最高軍事將領，制定奪回南部沿海地區的計劃，因為有關地區對烏克蘭國家經濟至關重要，在政治角度亦是必須，烏克蘭正為此集結100萬名配備西方武器的士兵，以便從俄羅斯手上，奪回南部的領土。

俄羅斯出兵烏克蘭不久已佔領赫爾松，市內多次有大批市民遊行抗議俄羅斯佔領，俄方4月下旬宣稱已「解放」整個赫爾松地區，當地由莫斯科扶植的政府於5月請求俄羅斯總統普京將赫爾松納入俄羅斯一部分。