烏克蘭局勢｜食物被盜港口被封　歐盟G7將助烏出口糧食

俄羅斯入侵烏克蘭，嚴重影響烏克蘭這個世界第四大糧食出口國的出口，歐盟表示，將與烏克蘭周邊國家合作，協助烏克蘭在未來3個月內，出口2,000萬噸糧食。七國集團(G7)外長及農業部長會，一連三天在德國舉行會議，討論烏克蘭局勢及開通烏克蘭糧食出口通道，烏克蘭及摩爾多瓦外長亦獲邀參與。

委員會負責交通事務的委員瓦莉安表示，歐盟將協調透過鐵路、公路及內河航運，將烏克蘭糧食運出。歐盟官員承認這項工作難度很大，烏克蘭及周邊鄰國的物流、倉儲與通關設施，將面臨巨大壓力和挑戰，尤其是烏克蘭的鐵路軌道距離，與歐盟國家標準不一致，貨物運到烏克蘭邊境後，需要更換輪軌或重新裝卸。

G7 舉行會議討論開通烏克蘭糧食出口通道

七國集團(G7)外長及農業部長會，一連三天在德國舉行會議，討論烏克蘭局勢及開通烏克蘭糧食出口通道，烏克蘭及摩爾多瓦外長亦獲邀參與。德國外長貝爾伯克表示，烏克蘭作為全球最大的糧食生產國之一，因俄羅斯入侵令港口被封，單在南部敖德薩有2,500萬噸穀物被封鎖，影響數百萬人，尤其非洲和中東國家的糧食供應。

烏克蘭外長庫列巴警告，任何國家入口被盜的烏克蘭穀物，都會被追究責任。烏克蘭當局指，俄軍入侵至今，竊取數千噸糧食，部分已運到中東國家，包括敘利亞。

聯合國呼籲重新開放敖德薩(Odesa)港口，以助緩解全球糧食危機。

