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國際
2022-05-03 10:59:00

烏克蘭局勢｜首批撤離馬里烏波爾平民抵扎波羅結　俄軍恢復轟炸鋼鐵廠(有片)

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羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，俄軍繼續攻打烏克蘭，南部城市敖德薩(Odessa)再受到俄軍的火箭攻擊，至少1人死亡，多人受傷。南部重鎮馬里烏波爾(Mariupol)較早時從鋼鐵廠撤走的大約100名平民，首批平民已抵達烏克蘭控制的扎波羅熱俄軍恢復進對亞速鋼鐵廠的轟炸。

馬里烏波爾(AP) 馬里烏波爾(AP) 馬里烏波爾(AP) 馬里烏波爾(AP) 馬里烏波爾(AP)

敖德薩周一(2)再遭俄軍火箭攻擊，被擊中的包括一幢民居，旁邊的東正教堂亦受到波及，官員指115歲少年死亡，另外有多人受傷。當地政府透過社交平台呼籲民眾不要外出。

敖德薩州長就表示，連接鄰國羅馬尼亞的一條橋第三度受到俄軍轟炸。這座橋提供通往西面的主要公路及唯一鐵路路線，早前已被兩度砲轟至嚴重損毀，令運送物資的途徑被切斷。

首批撤離馬里烏波爾平民順利抵扎波羅結

較早時從鋼鐵廠撤走的大約100名平民。俄方指過去兩日，共有126名平民從市內亞速鋼鐵廠及周邊地區撤走，他們獲得住宿、食物及醫療救助。撤離人士先抵達俄軍控制的營地，之後乘車前往扎波羅結市，部分人決定轉往俄羅斯控制地區。

首批從馬里烏波爾撤走的人乘車抵達烏克蘭控制的扎波羅熱，他們途中經過20個俄軍檢查站能順利通行，他們指馬里烏波爾遭持續轟炸，缺乏食物、醫療物資及人道援助。

仍在亞速鋼鐵廠駐守的烏克蘭國民警衛隊旗下「亞速營」副司令指，仍有約200名平民被困在廠內地堡，又指傷兵急需藥物救治，俄軍已恢復轟炸。

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