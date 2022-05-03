烏克蘭局勢｜首批撤離馬里烏波爾平民抵扎波羅結　俄軍恢復轟炸鋼鐵廠(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，俄軍繼續攻打烏克蘭，南部城市敖德薩(Odessa)再受到俄軍的火箭攻擊，至少1人死亡，多人受傷。南部重鎮馬里烏波爾(Mariupol)較早時從鋼鐵廠撤走的大約100名平民，首批平民已抵達烏克蘭控制的扎波羅熱，俄軍恢復進對亞速鋼鐵廠的轟炸。

敖德薩周一(2日)再遭俄軍火箭攻擊，被擊中的包括一幢民居，旁邊的東正教堂亦受到波及，官員指1名15歲少年死亡，另外有多人受傷。當地政府透過社交平台呼籲民眾不要外出。 敖德薩州長就表示，連接鄰國羅馬尼亞的一條橋第三度受到俄軍轟炸。這座橋提供通往西面的主要公路及唯一鐵路路線，早前已被兩度砲轟至嚴重損毀，令運送物資的途徑被切斷。

Наслідки ракетного удару РФ по Одесі, загинула одна дитина і ще одну поранено. Відео Одеської міськради pic.twitter.com/SzcWk10Ez2 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 2, 2022

首批撤離馬里烏波爾平民順利抵扎波羅結 較早時從鋼鐵廠撤走的大約100名平民。俄方指過去兩日，共有126名平民從市內亞速鋼鐵廠及周邊地區撤走，他們獲得住宿、食物及醫療救助。撤離人士先抵達俄軍控制的營地，之後乘車前往扎波羅結市，部分人決定轉往俄羅斯控制地區。 首批從馬里烏波爾撤走的人乘車抵達烏克蘭控制的扎波羅熱，他們途中經過20個俄軍檢查站能順利通行，他們指馬里烏波爾遭持續轟炸，缺乏食物、醫療物資及人道援助。 仍在亞速鋼鐵廠駐守的烏克蘭國民警衛隊旗下「亞速營」副司令指，仍有約200名平民被困在廠內地堡，又指傷兵急需藥物救治，俄軍已恢復轟炸。