烏克蘭局勢｜馬斯克否認籲烏割地前曾與普京通話

美國政治風險顧問機構歐亞集團(Eurasia Group)主席Ian Bremmer表示，全球首富兼特斯拉(Tesla)創辦人之一馬斯克(Elon Musk)3日在社交平台提出包括烏克蘭將克里米亞(Crimea)正式割讓給俄羅斯等以終結俄烏戰爭的4點「和平方案」前，曾與俄羅斯總統普京直接通話。馬斯克否認，指曾與普京對話1次，主題是太空。

Ian Bremmer在寄給歐亞集團訂戶的電子郵件中表示，馬斯克告訴他，只要克里米亞仍歸屬俄羅斯、烏克蘭接受永久中立的形式並承認俄國兼併頓涅茨克(Donetsk)、盧甘斯克(Lugansk)、赫爾松(Kherson) 和札波羅熱(Zaporizhzhia)4州佔領區，普京將「準備談判」。

馬斯克周二在Twitter否認說：「不是這樣的。我只和普京談過一次，而且那是約18個月之前。主題是太空。」他說，沒有和普京討論戰爭，表示如果是討論戰爭的通話是「無意義的，因為當前俄羅斯和烏克蘭的需求沒有交集，甚至不相近。」

Ian Bremmer在數小時後回應指「馬斯克告訴過我，他曾與普京和克里姆林宮直接討論烏克蘭。他也告訴我克里姆林宮的底線在哪裡。」

數分鐘後，馬斯克回應：「人們不該相信Ian Bremmer。」

馬斯克3日在Twitter提出烏克蘭與俄羅斯結束戰爭的4點和平方案，內容包括一、在俄羅斯占領的烏克蘭地區再度舉行兼併公投，由聯合國監督；二、承認俄羅斯對克里米亞半島的主權；三、確保向克里米亞供水；四、烏克蘭保持中立。