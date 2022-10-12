烏克蘭局勢｜馬斯克否認籲烏割地前曾與普京通話

美國政治風險顧問機構歐亞集團(Eurasia Group)主席Ian Bremmer表示，全球首富兼特斯拉(Tesla)創辦人之一馬斯克(Elon Musk)3日在社交平台提出包括烏克蘭將克里米亞(Crimea)正式割讓給俄羅斯等以終結俄烏戰爭的4點「和平方案」前，曾與俄羅斯總統普京直接通話。馬斯克否認，指曾與普京對話1次，主題是太空。
Ian Bremmer在寄給歐亞集團訂戶的電子郵件中表示，馬斯克告訴他，只要克里米亞仍歸屬俄羅斯、烏克蘭接受永久中立的形式並承認俄國兼併頓涅茨克(Donetsk)、盧甘斯克(Lugansk)、赫爾松(Kherson) 和札波羅熱(Zaporizhzhia)4州佔領區，普京將「準備談判」。
elon musk told me he had spoken with putin and the kremlin directly about ukraine. he also told me what the kremlin’s red lines were.— ian bremmer (@ianbremmer) October 11, 2022
馬斯克周二在Twitter否認說：「不是這樣的。我只和普京談過一次，而且那是約18個月之前。主題是太空。」他說，沒有和普京討論戰爭，表示如果是討論戰爭的通話是「無意義的，因為當前俄羅斯和烏克蘭的需求沒有交集，甚至不相近。」
Ian Bremmer在數小時後回應指「馬斯克告訴過我，他曾與普京和克里姆林宮直接討論烏克蘭。他也告訴我克里姆林宮的底線在哪裡。」
數分鐘後，馬斯克回應：「人們不該相信Ian Bremmer。」
馬斯克3日在Twitter提出烏克蘭與俄羅斯結束戰爭的4點和平方案，內容包括一、在俄羅斯占領的烏克蘭地區再度舉行兼併公投，由聯合國監督；二、承認俄羅斯對克里米亞半島的主權；三、確保向克里米亞供水；四、烏克蘭保持中立。
No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space.— Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2022
據指馬斯克拒烏要求在克里米亞啟動星鏈
馬斯克與普京的關係充滿戲劇性，馬斯克3月曾在Twitter向普京下戰帖，看看普京是否有勇氣與他單挑，而不是透過他國家的軍隊，賭注是烏克蘭的命運，並表示他去年曾與普京視訊通話，但他未提及最近曾與普京通話。
今年2月，烏克蘭境內網路在俄羅斯入侵後斷線，馬斯克回應烏克蘭政府官員請救，運送SpaceX端設備到烏克蘭提供星鏈(Starlink)衛星寬頻服務，馬斯克在烏克蘭因此一度大受歡迎。不過布雷默在電郵表示，馬斯克說，他已拒絕烏克蘭在克里米亞啟動星鏈的要求。
根據英國《金融時報》(Financial Times)上周報道，烏軍在烏克蘭東部和東北部向俄軍占領區持續反攻時傳出通訊連線問題。馬斯克未有否認，但抨擊《金融時報》報道指在戰場所發生的事情是「機密」。