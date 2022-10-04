烏克蘭局勢｜馬斯克籲「投降」 澤連斯基搞網上公投反寸

電動汽車生產商Tesla行政總裁馬斯克一向言論出位，最新是他在Twitter就烏克蘭局勢搞「公投」，惹起爭議。他提出烏克蘭與俄羅斯結束戰爭的4點和平方案——1.遭俄羅斯吞併的地區在聯合國監督下再次公投，若那是民眾的意願，俄羅斯應離開；2.自1783年起克里米亞已屬俄羅斯一部分(直至蘇聯領袖赫魯曉夫犯錯)，馬斯克此說法意謂烏克蘭將克里米亞正式割讓給俄羅斯；3.確保克里米亞的食水供應；4.烏克蘭保持中立。馬斯克在帖文設贊成和不贊成選項，供其逾1億的追隨者投票。他的帖文一出惹來網民批評，烏克蘭駐德國大使Andrij Melnyk爆粗反擊，「死X開(F*** off)，是我對你的外交回應。」烏克蘭總統澤連斯基則在Twitter搞「公投」反寸馬斯克，問網民喜歡支持烏克蘭的馬斯克，抑或是喜歡支持俄羅斯的馬斯克。

投票結果顯示大部分人反對馬斯克的和平方案，他指那是機械人攻擊。有網民回應稱，那不是機械人投票，叫馬斯克收聲，並指他胡說八道前應問下其他人意見先。(互聯網)

克里姆林宮：馬斯克建議正面

報道指，在馬斯克的公投中，有逾200萬人次投票，大部分人都不贊成他的「和平方案」。馬斯克將有關結果歸咎於機械人攻擊，是機械人投票。至於澤連斯基的帖文，也有逾200萬人次投票，逾80%人表示喜歡支持烏克蘭的馬斯克。馬斯克在公投帖文回應稱，他提出的和平方案極有可能是這場戰爭的最終結局，「問題只是在這之前有幾多人死去」。他續指，「值得一提的是，儘管似乎不會發生，但這場衝突的結果有可能是核戰。」克里姆林宮發言人Dmitry Peskov回應稱，馬斯克提出的和平方案建議「非常正面」，又指與許多專業外交人員相比，「馬斯克仍尋找方法達致和平，而要在不滿足俄羅斯提出的條件下達致和平，絕對是不可能的」。Peskov又說俄方對談判持開放態度。

烏克蘭和西方國家都不承認俄羅斯吞併入侵的烏克蘭地區，烏克蘭揚言會奪回領土，澤連斯基早前稱，「這從克里米亞開始，也將在克里米亞結束，這才可恢復國際法律秩序」。俄羅斯2014年攻打原屬烏克蘭領土的克里米亞，扶植親俄地區政府並於當地舉行公投，吞併了克里米亞，不獲美國等國家承認。俄總統普京照辦煮碗在烏克蘭南部和東部赫爾松、札波羅熱、盧甘斯克和頓涅茨克4個佔領地區舉行公投，並於上周五與四地親俄領袖簽署加入俄羅斯的協議。

俄羅斯2月出兵攻打烏克蘭，便是要強迫烏克蘭不要加入北約保持中立，當時烏克蘭談判代表也同意像瑞典和奧地利般保持中立，但最終俄烏談判破裂。之後俄羅斯大舉攻打烏克蘭，當中馬里烏波爾戰況慘烈，死傷無數。而馬斯克在戰爭初期，旗下的太空技術公司SpaceX曾提供星鏈衛星給烏克蘭改善互聯網服務，贏得不少烏克蘭人讚賞，澤連斯基更邀請他在戰爭結束後到訪當地。