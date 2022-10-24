烏克蘭局勢︱馬斯克重申不會關閉星鏈服務　即使美國防部拒資助

世界首富馬斯克（Elon Musk）早前表示，為烏克蘭提供星鏈服務花費達8,000萬美元（約6.27億港元），呼籲美國國防部提供資助。令外界質疑馬斯克是否打算退出為烏克蘭提供服務。馬斯克繼早前否認之後，今日（24日）再次表示，即使美國國防部拒絕提供資金，也不會關閉有關服務。

馬斯克早前因為在Twitter提出烏克蘭的停戰方案，遭到烏克蘭當局的批評，其後又在Twitter上透露，星鏈在烏克蘭戰事上花費了達8,000萬美元，令外界質疑是否馬斯克借事件而關閉對烏克蘭的星鏈服務。馬斯克之前曾為事件釋疑，指無意關閉，但希望美國方面可以提出支援。

馬斯克今日再次回應，他指：「在國防部回應之前，我已向費多羅夫（Mykhailo Fedorov，烏克蘭副總理）表示，即使國防部拒絕提供資金，SpaceX也不會關閉星鏈。」費多羅夫亦在帖文上回應：「在所有資助談判前，你已向我保證無論任何狀況都會確保星鏈在烏克蘭運作。這是對烏克蘭極為重要，我們非常感謝你。」