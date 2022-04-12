烏克蘭局勢｜馬里烏波爾市長：俄軍攜流動「火葬場」 掩蓋平民傷亡

烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾(Mariupol)為俄羅斯出兵奪取目標之一，因可打通其2014年從烏國吞併的克里米亞半島與烏東的陸路，從而派軍隊到烏東控制更多地區。該市被戰火完全摧毀，俄軍雖然控制該市大部分地區，但烏軍仍力守部分重要地點，有指俄軍昨出動化學武器攻擊。烏總統澤連斯基周一稱該市有數萬人死亡，市長Vadym Boychenko則指超過1萬名平民死亡，甚至超過2萬，因俄軍攜帶流動火葬設備入市內焚燒遺體，掩蓋遇難人數。目前身處市外烏克蘭控制地區的他向美聯社說收到消息指，俄軍將不少遺體移到一個大型購物中心，該處有儲存設備和冷凍庫，「流動火葬場如一輛輛貨車般駛至，打開它後，裡面有管道焚燒遺體」。他又形容屍體「覆蓋街道」(carpeted through the street)。

若查證屬實 英國揚言追究普京用化武 至於俄軍被指使用化武，亞速營軍團表示，馬里烏波爾市內周一出現「不明源頭的有毒物質」，導致不能透氣、呼吸系統問題和造成暈眩的前庭失調綜合症。英國外交大臣卓慧思稱，英外交部正與合作伙伴查證有關指控，並指使用化武將令局勢升級，「我們將會追究(俄羅斯總統)普京及其政權責任」。英國國防部昨警告，為了擊潰馬里烏波爾的抵抗，俄羅斯或使用致命的磷彈(phosphorus bomb)，並指俄持續使用非精準導引炮彈，胡亂炮擊目標造成平民死亡。嚴格來說，磷彈並未被視為化武，但該物質猛烈燃燒可導致駭人傷勢，包括直接燒毀人骨、進入血液和破壞器官，若對平民使用將構成戰爭罪行。