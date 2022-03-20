烏克蘭局勢｜馬里烏波爾藝術學校遭轟炸 當局：裡面400人避難

烏克蘭南部城市馬里烏波爾遭戰火燃燒，繼有居民用作避難的劇院遭轟炸後，當地市議會今日稱，一間藝術學校昨遭炮擊，約400名居民在該處避難，暫未知死傷情況。除了炮擊，俄軍還在馬里烏波爾與烏軍打「巷戰」，當局指日前炸毀的劇院或仍有數百人被困在瓦礫下，因戰況激烈阻礙救援工作。烏國會議員稱，在該市的歐洲其中一間最大煉鋼廠也遭轟炸摧毀。
「世世代代不會忘記的恐怖活動」」
俄國防部前日稱，已進一步包圍馬里烏波爾，並攻入市中心。烏克蘭總統澤連斯基批評俄軍在馬里烏波爾干犯的戰爭罪行歷史會記載，「對一個和平城市幹出這樣的事………是恐怖活動，世世代代不會忘記」。他仍認為與俄羅斯的和談需要，即使「這並不容易和不愉快」。馬里烏波爾市議會指過去一星期，數千名馬里烏波爾居民被俄軍強行帶到俄羅斯境內，批評這是二戰時的納綷行為。俄傳媒則報道，最近數天巴士載著數百名「難民」由馬里烏波爾前往俄羅斯。
歐洲最大煉鋼廠被炸
#Mariupol #Azovstal One of the biggest metallurgic plants in #Europe destroyed. The economic losses for #Ukraine are huge. The environment is devastated #StopRussiaNOW pic.twitter.com/4GMbkYb0es— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) March 19, 2022
烏克蘭議員今日在Twitter貼文稱，馬里烏波爾的 Azovstal鋼鐵廠遭炸毀。負責人承認廠房被炮彈擊中，但未有透露損毀情況，並說員工已採取安全措施，不會對居民構成危險。馬里烏波爾位處亞速海，煉鋼廠是該市重要資產。
聯合國人員：情況非筆墨所能形容
聯合國兒童基金會工作人員Joe English向英國廣播公司(BBC)表示，馬里烏波爾極需人道援助，但俄方持續轟炸導致援助工作無法進行。English目前身處烏西部城市利沃夫，指馬里烏波爾情況非筆墨所能形容，許多援助人員在戰火中嘗試協助當地居民；烏俄雙方在人道走廊達成原則協議，但現實卻是另一回事。除了協助當地人離開，還要為未能離開的人提供人道援助。English指，他昨日見到一名患了血癌的兒童，他須要專業治療，但在那裡卻得不到，「我們每天都聽到這類故事，之前有一名15歲男童叫Andrei遭地雷所傷，失去了母親。再之前是一名10周大嬰兒，叫Anna，她的母親被迫將她留在基輔的婦產醫院。因Anna心臟有問題須很多醫療支援，她的母親不認為自己能負擔」。English說，「這是兒童危機。」