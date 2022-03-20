烏克蘭局勢｜馬里烏波爾藝術學校遭轟炸 當局：裡面400人避難

烏克蘭南部城市馬里烏波爾遭戰火燃燒，繼有居民用作避難的劇院遭轟炸後，當地市議會今日稱，一間藝術學校昨遭炮擊，約400名居民在該處避難，暫未知死傷情況。除了炮擊，俄軍還在馬里烏波爾與烏軍打「巷戰」，當局指日前炸毀的劇院或仍有數百人被困在瓦礫下，因戰況激烈阻礙救援工作。烏國會議員稱，在該市的歐洲其中一間最大煉鋼廠也遭轟炸摧毀。

「世世代代不會忘記的恐怖活動」」 俄國防部前日稱，已進一步包圍馬里烏波爾，並攻入市中心。烏克蘭總統澤連斯基批評俄軍在馬里烏波爾干犯的戰爭罪行歷史會記載，「對一個和平城市幹出這樣的事………是恐怖活動，世世代代不會忘記」。他仍認為與俄羅斯的和談需要，即使「這並不容易和不愉快」。馬里烏波爾市議會指過去一星期，數千名馬里烏波爾居民被俄軍強行帶到俄羅斯境內，批評這是二戰時的納綷行為。俄傳媒則報道，最近數天巴士載著數百名「難民」由馬里烏波爾前往俄羅斯。 歐洲最大煉鋼廠被炸

烏克蘭議員今日在Twitter貼文稱，馬里烏波爾的 Azovstal鋼鐵廠遭炸毀。負責人承認廠房被炮彈擊中，但未有透露損毀情況，並說員工已採取安全措施，不會對居民構成危險。馬里烏波爾位處亞速海，煉鋼廠是該市重要資產。

聯合國兒童基金會人員Joe English形容，馬里烏波爾的嚴重情況非筆墨所能形容。(互聯網)