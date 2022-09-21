熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
國際
2022-09-21 13:45:00

烏克蘭局勢｜麥當勞重開基輔3分店　暫只限外賣(有片)

分享：

美國連鎖快餐店麥當勞，在烏克蘭首都基輔的3間分店於周二(20)重開，但只限提供外賣服務，是俄烏戰事爆發近7個月以來首次營業，反映基輔民眾生活逐步恢復正常。

麥當勞重開基輔3分店，暫只限外賣。(Twitter)

麥當勞重開基輔3分店，暫只限外賣。(Twitter)

自俄羅斯2月入侵烏克蘭後，麥當勞在烏克蘭境內的109間分店全部停運，公司發言人表示，與烏克蘭官員、安全專家及供應商商討後，決定重新開業初期只提供外賣送遞服務。公司指，基輔及烏克蘭西部的分店將在未來2個月陸續恢復營業，下月將恢復接待顧客堂食及汽車專道外賣分店，但當有空襲警報時會關閉，以便讓員工及顧客前往防空洞。

公司指，基輔及烏克蘭西部的分店將在未來2個月陸續恢復營業。(Twitter) 公司指，基輔及烏克蘭西部的分店將在未來2個月陸續恢復營業。(Twitter) 公司指，基輔及烏克蘭西部的分店將在未來2個月陸續恢復營業。(Twitter) 公司指，基輔及烏克蘭西部的分店將在未來2個月陸續恢復營業。(Twitter) 公司指，基輔及烏克蘭西部的分店將在未來2個月陸續恢復營業。(Twitter)

就俄羅斯入侵烏克蘭，麥當勞疑受國際壓力，840間分店停運，於5月退出俄羅斯市場，業務其後由當地一間公司接管，並在6月改名及更換標誌後重開。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受