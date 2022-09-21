烏克蘭局勢｜麥當勞重開基輔3分店　暫只限外賣(有片)

美國連鎖快餐店麥當勞，在烏克蘭首都基輔的3間分店於周二(20日)重開，但只限提供外賣服務，是俄烏戰事爆發近7個月以來首次營業，反映基輔民眾生活逐步恢復正常。

自俄羅斯2月入侵烏克蘭後，麥當勞在烏克蘭境內的109間分店全部停運，公司發言人表示，與烏克蘭官員、安全專家及供應商商討後，決定重新開業初期只提供外賣送遞服務。公司指，基輔及烏克蘭西部的分店將在未來2個月陸續恢復營業，下月將恢復接待顧客堂食及汽車專道外賣分店，但當有空襲警報時會關閉，以便讓員工及顧客前往防空洞。