烏克蘭局勢︱黑海糧食出口協議將到期　土耳其仍待俄羅斯回覆

隨着最後一輛由敖德薩開出的運糧船前往土耳其，烏克蘭與俄羅斯協定的黑海糧食出口，即將到期。土耳其方面雖然指有信心可以延續，不過俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾表示會退出協議。

俄羅斯指他們不會延長有關的糧食協議，並要求聯合國方面能滿足他們的糧食及肥料需求。在上周末，普京稱俄羅斯會退出協議，原因是之前協議俄羅斯的糧食出口以及關鍵的承諾都未有兌現。他與南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）通電話時指：「協議的主要目的，是為向有需要國家提供糧食，當中包括非洲大陸，但未有履行。」而俄羅斯方面亦要求，俄羅斯農業銀行可以重新連接SWIFT的全球支付系統，然而歐盟方面拒絕被制裁的俄羅斯銀行重用有關體系。