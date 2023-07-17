烏克蘭局勢︱黑海糧食出口協議將到期　土耳其仍待俄羅斯回覆

隨着最後一輛由敖德薩開出的運糧船前往土耳其，烏克蘭與俄羅斯協定的黑海糧食出口，即將到期。土耳其方面雖然指有信心可以延續，不過俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾表示會退出協議。
俄羅斯指他們不會延長有關的糧食協議，並要求聯合國方面能滿足他們的糧食及肥料需求。在上周末，普京稱俄羅斯會退出協議，原因是之前協議俄羅斯的糧食出口以及關鍵的承諾都未有兌現。他與南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）通電話時指：「協議的主要目的，是為向有需要國家提供糧食，當中包括非洲大陸，但未有履行。」而俄羅斯方面亦要求，俄羅斯農業銀行可以重新連接SWIFT的全球支付系統，然而歐盟方面拒絕被制裁的俄羅斯銀行重用有關體系。
土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）在上周五（14日）就曾表示有信心俄羅斯會延續。有關的協議最初是計劃延續120日，不過在今年3及5月期間，俄羅斯僅同意延長60日。而烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）就與聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）進行緊急通話，表示：「我們在意的是延長有關計劃，避免世界出現饑荒。」
俄促運送至發展中國家
根據聯合國有關數字，自烏克蘭與俄羅斯達成協議以來，超過3,000萬噸糧食從烏克蘭出口，並安全橫過黑海。而聯合國表示，當中有47%輸出到高收入國家，如西班牙及意大利等，至於26%就輸送到中上收入國家，如土耳其及中國，而另外27%就送到低以及中低收入國家，如埃及、蘇丹等。普京就批評烏克蘭沒有出口到更多發現中國家，但聯合國就指，協議有利全球人民，令他們可以得到更多食物提供予全球市場，並降低全球食品價格。