烏克蘭局勢｜黑海艦隊旗艦莫斯科號據報被擊中沉沒　俄：正調查起火原因(有片/更新)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第50日。黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)據報遭到烏克蘭軍方飛彈擊中，導致彈藥庫爆炸燃燒，艦上官兵棄艦逃生，全都撤離了。莫斯科號據報是被蛇島的烏克蘭邊防部隊爆粗「去你X的」巡航艦。最新報道指，莫斯科號已經沉沒。

烏克蘭軍方指，成功以飛彈擊中俄羅斯黑海艦隊莫斯科號導彈巡洋艦。黑海港口城市敖德薩(Odessa)官員Maksym Marchenko於通訊平台Telegram上表示，以2支「海王星」反艦飛彈擊中「莫斯科號」，並造成嚴重的損毀。