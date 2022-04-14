烏克蘭局勢｜黑海艦隊旗艦莫斯科號據報被擊中起火　俄：正調查起火原因(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第50日。黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)據報遭到烏克蘭軍方飛彈擊中，導致彈藥庫爆炸燃燒，艦上官兵棄艦逃生，全都撤離了。莫斯科號據報是被蛇島的烏克蘭邊防部隊爆粗「去你X的」巡航艦。
烏克蘭軍方指，成功以飛彈擊中俄羅斯黑海艦隊莫斯科號導彈巡洋艦。黑海港口城市敖德薩(Odessa)官員Maksym Marchenko於通訊平台Telegram上表示，以2支「海王星」反艦飛彈擊中「莫斯科號」，並造成嚴重的損毀。
烏克蘭軍方指，成功以飛彈擊中俄羅斯黑海艦隊莫斯科號導彈巡洋艦。黑海港口城市敖德薩(Odessa)官員Maksym Marchenko於通訊平台Telegram上表示，以2支「海王星」反艦飛彈擊中莫斯科號，並造成嚴重的損毀。網上流傳一張夜視相片，指是莫斯科號被烏飛彈擊中後的情況。
俄證「莫斯科號」起火爆炸須緊急疏散
俄羅斯國防部證實，莫斯科號發生嚴重大火，不過是因為「艦上火災」造成彈藥庫爆炸引起的，並非遭到飛彈攻擊。俄方證實艦上官兵已經全部撤離，火警起因有待調查，至於傷亡人數則未公開。據報船上有500名俄羅斯人。
莫斯科號生產於蘇聯時代，長600 英尺，排水量達12,500 噸導彈巡洋艦，艦上擁有超過百枚各型飛彈，包括有8個巨大的導彈發射器。
根據《每日郵報》報道，俄羅斯入侵烏克蘭初期，一段錄音中透露保衛蛇島的烏克蘭邊防部隊，在莫斯科號船員號召他們投降後告訴軍艦「去你X的」，因而受到關注。該島的13名守衛者被俄羅斯軍隊拘留，期後在烏俄交換俘虜時獲釋。
#Moskva cruiser was the flagship of #Russian fleet— Zatoichi (@MidnightBisdak) April 14, 2022
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