烏克蘭局勢｜默克爾指俄侵烏是重大錯誤　否認任內對俄政策所致(有片)

德國前總理默克爾(Angela Merkel)結束16年總理生涯後首次接受傳媒採訪。對於俄羅斯入侵烏克蘭，默克爾形容是一場「巨大悲劇」，她又為自己任內外交政策辯護，指自己已盡力阻止烏克蘭局勢發展至現時地步。
默克爾去年12月正式卸任總理後少有公開露面。她周二(7日)在柏林接受德國傳媒《明鏡周刊》訪問時表示，俄羅斯入侵烏克蘭是重大錯誤，完全無法開脫，但她否認在自己任內對俄羅斯實施綏靖政策，導致今日局面。
默克爾重申，自己出任德國總理時為緩和俄烏緊張關係做了大量外交努力，她說：「外交手段沒有效果，但這不等於外交努力是錯誤的」，她不會為此道歉。
稱若08年准烏入北約會招致俄侵犯
對於烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)批評她在2008年反對烏克蘭加入北約，默克爾指烏克蘭當時貪污問題嚴重，不是一個穩定民主國家，又指當時若向烏克蘭加入北約開綠燈，會招致俄羅斯侵犯。
談到2014年與俄羅斯達成的《明斯克協議》時，默克爾說：「該協議沒有奏效，這是非常悲哀，但我不會怪自己沒有努力。」2014年俄羅斯吞併克裡米亞後，默克爾主導西方實施的對俄制裁。默克爾表示，雖然烏克蘭人對《明斯克協議》不完全滿意，但該協議卻為其贏得了重要的緩衝時間，使烏克蘭得以發展成今天的樣子。
"At times like these, I feel as worried as many others do."— DW News (@dwnews) June 7, 2022
In an interview, former German chancellor Angela Merkel speaks about her concerns in the aftermath of the Ukraine war. pic.twitter.com/Epj3BiWq52