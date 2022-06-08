烏克蘭局勢｜默克爾指俄侵烏是重大錯誤　否認任內對俄政策所致(有片)

德國前總理默克爾(Angela Merkel)結束16年總理生涯後首次接受傳媒採訪。對於俄羅斯入侵烏克蘭，默克爾形容是一場「巨大悲劇」，她又為自己任內外交政策辯護，指自己已盡力阻止烏克蘭局勢發展至現時地步。

默克爾去年12月正式卸任總理後少有公開露面。她周二(7日)在柏林接受德國傳媒《明鏡周刊》訪問時表示，俄羅斯入侵烏克蘭是重大錯誤，完全無法開脫，但她否認在自己任內對俄羅斯實施綏靖政策，導致今日局面。

默克爾重申，自己出任德國總理時為緩和俄烏緊張關係做了大量外交努力，她說：「外交手段沒有效果，但這不等於外交努力是錯誤的」，她不會為此道歉。