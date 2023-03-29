烏克蘭局勢｜12歲女畫反戰畫被送兒童院　單親父逃離軟禁下落不明

俄羅斯一名男子因為12歲的女兒畫了一幅反戰畫被當局調查，其後被控在社交網站發表支持烏克蘭及辱罵俄軍言論，被法院分別判處罰款460美元，以及入獄2年。不過法院其後指，該名男子一夜間下落不明。

綜合報道，53歲的男子Alexei Moskalyov是一名單親父親，他12歲的女兒Masha於去年4月在學校美術課畫了一幅有關俄烏戰爭的反戰畫，畫中俄羅斯飛彈如雨點般落在烏克蘭母親和孩子身上，畫上還有一面烏克蘭國旗，上面寫著「榮耀歸烏克蘭」，還有一面俄羅斯三色旗，上面寫著「不要戰爭」，結果遭校方舉報。