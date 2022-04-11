烏克蘭局勢｜13公里俄軍車隊前往頓巴斯　澤連斯基：俄侵略目標不止烏

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第47日。有衛星圖片顯示，上周五(8日)有長達13公里的俄軍車隊前往頓巴斯地區(Donbass)，當中包括裝甲車及裝有大炮及支援物資的貨車。烏國總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)警告，俄羅斯將對烏東發動更大規模行動，烏方已準備好應對。

俄軍近日加強於烏克蘭東部的炮轟，俄羅斯國防部周日發布聲明稱，於上周六晚間對烏克蘭86個軍事單位進行攻擊，攻擊地點包括中部城市第聶伯(Dnipro)、南部城市尼古拉耶夫(Mykolaiv)和第二大城哈爾科夫(Kharkiv)。衞星公司Maxar提供的衛星圖片顯示，有達13公里長的俄軍車隊於烏克蘭第二大城哈爾科夫以東，當中包括數百輛砲兵牽引車和其他軍用車輛組成的軍車車隊，正向南穿越大布爾盧克鎮(Velykyi Burluk)。

美國智庫戰爭研究所(ISW)軍事分析師表示，車隊可能是向南前往已被俄軍佔領的哈爾科夫州伊久姆(Izyum)。分析師指，對俄軍來說，倘想拿下整個烏東，斯拉維揚斯克(Sloviansk)是至關重要的一個小鎮，並指如俄軍未能拿下斯拉維揚斯克，它想佔領頓涅茨克(Donetsk)及盧甘斯克(Luhansk)的行動將失敗。

澤連斯基呼籲西方國對烏增軍援

澤連斯基表示，俄軍準備在東部發動新一輪更大規莫行動，烏克蘭已準備應對。他又指，俄軍的侵略目標不只是烏克蘭，還劍指全歐洲，呼籲西方對俄羅斯的能源產品實施全面禁運，並額外增加軍援烏克蘭。

烏克蘭總統辦公室主任顧問Mykhailo Podolyak，烏克蘭已準備面對大戰，烏克蘭一定要在那些戰役中取勝，尤其是頓巴斯，之後烏克蘭在談判上將處於更有力的位置，可制定某些條件。