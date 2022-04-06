烏克蘭局勢｜14歲少年：我看著俄軍槍殺爸爸

烏克蘭布查平民疑遭俄軍殺害事件引起國際關注，更多民眾公開俄軍佔領該鎮約一個月的情況。14歲的Yuriy Nechyporenko在母親陪伴下透電話接受英國廣播公司(BBC)訪問，講述他看著父親被槍殺的經過。事發在上月13日約早上11時，他與父親Ruslan踩單車前往派發救援物資地點布查市政府大樓，希望可以拿到藥物和食物。兩人在Tarasivska St.街道被一名俄軍截查，他們立即舉高雙手，「我們向他們說，我們沒有武器，不構成危險。然後我父親轉頭看向我，就在那一刻他中槍……他胸口被開了兩槍，在心臟位置，之後他倒下來」。

父子倒地俄軍繼續開槍 Yuriy說，俄軍在父親倒下後轉而向他開槍射向其左手，他也倒在地上，俄軍接著開槍射他手臂。他腹部朝下躺著，看不見周圍發生甚麼事，那名士兵又再開槍，這次射向他頭部，「子彈穿過我連帽上衣的帽子」，他因而保住性命。然後，該士兵向他已死去的父親頭部開槍。Yuriy說，「我感到驚恐，壓著受傷的手臂躺在地上。我見到手不斷流血」。他靜待那名士兵返回身後的坦克，過了一陣後他起身跋足狂奔回家。Yuriy母親Alla說，兒子回家後，她趕忙往現場，擔心丈夫並未死須救治，「我的兒子求我不要去，說他們(俄軍)也會殺死我」。當她行到街上時，鄰居上前阻止她，說她不要再往前，「說俄羅斯殺死控制地區內的所有人」。