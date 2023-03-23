烏克蘭局勢︱17名烏克蘭兒童獲救　返回基輔與家人團聚

國際刑事法院（ICC）早前就俄羅斯的戰爭罪行，下令拘捕俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），其中一項指控是俄羅斯拐帶烏克蘭兒童。烏克蘭的一個非政府組織，在周三（22日）將17個一度被困俄羅斯佔領區的兒童帶回基輔與家人團聚。

烏克蘭組織「拯救烏克蘭」在周三把17名在克爾松及哈爾科夫地區流離失所的兒童帶回基輔與家人團聚。組職指，在這些地區被解放之後，俄羅斯當局拒絕歸還這批兒童。這些兒童的家人，只能自己尋找方法，組織指，在前線的炮火以及多重關卡之下，要把這些兒童帶回身邊，是家長們的艱辛任務，也因為他們需要人道組織的協助。組織指，高興見到這些家庭得以團聚，並且可以從戰爭的心理陰影中恢復過坎。

其中一位父親，他的兩個孩子分別10和14歲，在與兩個孩子重逢後喜極而泣，他表示，已經10個月沒有見過孩子，很高興他們可以平安無事歸來。他表示一家本來住在克爾松，在去年10月烏軍解放前，孩子跟隨老師到克里米亞後失蹤。後來得知他們被送到克里米亞的教育設施，該設施收容的都是烏克蘭兒童，並要在那裡每日至少接受3小時的俄語教育。