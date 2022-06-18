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國際
2022-06-18 13:34:00

烏克蘭局勢｜2名美國退役軍人證實被俄俘虜(有片)

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3名美國退役軍人在烏克蘭失蹤，俄羅斯國營電視台(RT)發放片段，確認其中2人在戰事中被俄軍捉拿。

俄羅斯國營電視台播出片段，顯示其中一名失蹤的美國人德呂克(Alexander Drueke)在鏡頭前向母親表示，希望對方知道自己仍然在生，期望盡快回家，德呂克家人確認片中是德呂克本人。電視台又發放另一名失蹤者黃安迪(Andy Huynh)的訪問，他承認與德呂克在哈爾科夫曾與俄軍戰鬥，兩人躲藏數小時後被俄軍包圍。

2名美國退役軍人證實被俄俘虜。(Twitter)

2名美國退役軍人證實被俄俘虜。(Twitter)

拜登再籲國民勿前往烏克蘭

美國國務院表示，看過相關照片和片段，正密切留意情況。美國總統拜登再次呼籲國民，不要到訪烏克蘭。

3名美國人都曾在美軍的陸軍及海軍服役，其中2人已失蹤近一星期，最後現身的地方是烏克蘭東部哈爾科夫，第3人在4月底時，在烏克蘭南部赫爾松附近失去聯絡。

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