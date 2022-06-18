烏克蘭局勢｜2名美國退役軍人證實被俄俘虜(有片)

有3名美國退役軍人在烏克蘭失蹤，俄羅斯國營電視台(RT)發放片段，確認其中2人在戰事中被俄軍捉拿。

俄羅斯國營電視台播出片段，顯示其中一名失蹤的美國人德呂克(Alexander Drueke)在鏡頭前向母親表示，希望對方知道自己仍然在生，期望盡快回家，德呂克家人確認片中是德呂克本人。電視台又發放另一名失蹤者黃安迪(Andy Huynh)的訪問，他承認與德呂克在哈爾科夫曾與俄軍戰鬥，兩人躲藏數小時後被俄軍包圍。