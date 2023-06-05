烏克蘭局勢︱2成5避難所上鎖　婦人空襲期間無法進入致死

一名婦女空襲時無法進入關閉的避難所而死

烏克蘭最近受到俄羅斯空襲時，發生一名婦女因為進不去關閉的防空避難所外面而死，烏克蘭政府隨即展開調查，發現國內超過4800處防空避難所，有252個是對外鎖住的，另外有893個根本無法使用。《美國軍事網》（Military.com）引述《美聯社》報道稱，6月1日一名33歲婦女死在一個封閉的防空避難所外面，基輔的地區檢察官因此起訴拘押了4位民眾，其中一位是警衛人員，他因為沒有及早打開防空避難所被關押，其他3位地方官員遭到軟禁。這些人因為怠職造成無辜民眾死亡，將面臨至高8年的牢獄之災。

基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）說，市府一天之內，就收到超過一千次的投訴，大都是有關防空避難所關閉或者破舊的問題。他說，這些投訴有一半是關於防空避難所關閉，大約有四分之一是有關這些避難所太過破舊，約250位基輔民眾抱怨住所附近沒有防空避難所。烏克蘭內政部說，目前已有5300位志工，包括救難人員、警察、地方官員等，將會檢查所有烏克蘭的防空避難所。1日清晨，俄羅斯對基輔發動飛彈攻擊，一位9歲兒童與母親，還有另一位婦女死亡，這是過去一個月以來，俄軍單次攻擊造成比較嚴重的傷亡，有一位33歲婦女與其他人等待進入關閉的防空避難所時遭飛彈破片擊中死亡。

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