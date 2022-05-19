烏克蘭局勢｜21歲俄軍承認干犯戰爭罪行　俄批完全是鬧劇

俄烏戰事爆發以來，烏克蘭法院審訊首宗涉及戰爭罪行的案件，21歲俄軍士兵當庭承認殺害一名62歲手無寸鐵的平民，避免行踪被洩露。案件押後至周四再訊。他一旦罪成，最高可被判終身監禁。俄羅斯批評是鬧劇。

審訊在烏克蘭首都基輔一個法院進行。檢察官指，被告希希馬林(Vadim Shishimarin)和其他4名俄羅斯軍人在所屬部隊被烏克蘭軍隊攻擊後，偷走一輛私家車逃跑，當他們開車進入一條村時，看到一名正在講手機及踩單車的平民。一名軍人下令希希馬林殺死那名平民，以防平民向烏軍通報有俄軍士兵出現，希希馬林從車窗，用突擊步槍向該名平民的頭部開了幾槍，那人當場死亡。希希馬林承認，今年2月28日在烏克蘭東北部開槍射殺一名62歲男子。他被控犯下戰爭罪行和預謀殺人，可能被判終身監禁。

克里姆林宮：俄方提供協助能力有限

克里姆林宮批評，這場審訊完全是鬧劇，指由於俄方沒有外交人員在烏克蘭，沒有關於這宗案件的資料，俄方提供協助的能力有限。

《華盛頓郵報》(The Washington Post)報道，有人權和法律專家稱，烏克蘭在衝突中審理涉戰爭罪的士兵並不常見。根據國際法，這些被俘虜的士兵有權接受獨立和公正法庭審訊，不得因參加敵對行動而被起訴。