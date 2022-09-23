烏克蘭局勢｜30萬俄人被徵召　兒向父喊：求你要回來(有片)

《每日郵報》(Daily Mail)報道，在俄國總統普廷下達徵兵令後，國防部迅速在全國開始徵兵，在Yakutia地區，顯示近百名俄羅斯人圍繞著幾架巴士，要與正在輪候上車的數十名男子含淚道別，不少人含淚抱家人，被徵兵的男子在登上巴士前，不斷向家人叮嚀保重，還有名幼兒被家人舉高抱著，讓他跟坐車內的父親把握機會見面，在場的氣氛十分凝重且悲傷。俄國西部的Belgorod地區亦有多名男性被送上巴士。網上一段影片顯示大批男性排隊登車，一把小童聲音不斷向著巴士方向哭叫：「爸爸再見！求求你要回來！爸爸再見！」。在場亦有婦孺叫喚人名。情況令人想起近7個月前，俄羅斯入侵烏克蘭後，多名烏克蘭男子被要求留在國內防衛，將妻兒送到車站道別的情境，讓人再次想到戰爭的殘酷。