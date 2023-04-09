烏克蘭局勢︱31名被俄羅斯帶走兒童　獲送回烏克蘭與家人團聚

在上周末（8日），一輛載有多名烏克蘭兒童的巴士抵達首都基輔，車上的兒童下車後與家人相擁。他們都是由人道組織「拯救烏克蘭」協助。組織表示，至今已經成功5次將烏克蘭的兒童，從俄羅斯佔領區帶回烏克蘭。「全賴我們的聯合及協調工作，令經過長時間的分離的兒童，踏過國境回到祖家，以及家人的臂膀，讓我們再次感受到這難能可貴的情感。當你看到烏克蘭的年輕人開心的眼淚，你會發現一切努力沒有白費。」

兩童因祖母離世未獲批准

其中一名51歲的母親表示，在過去半年與兒子分離的日子，所得的訊息甚少：「那裡沒有電話網絡，我非常擔心。我甚麼都不知道，他有沒有被虐待，發生過甚麼事呢。我的手還在震。」她的13歲兒子表示：「我們本來是打算去兩個星期的暑假旅行，但最後我們被困了半年。」

然而在有關的過程還是發生不幸意外，其中一名隨團救人的祖母，在途中不幸過生。而她原本救助的2名兒童，因為她的離世而未獲得烏克蘭批准回國。

烏克蘭曾指出在戰爭以來，超過1.6萬名烏克蘭兒童被帶到俄羅斯或俄羅斯控制地區，國際刑事法院早前亦就俄羅斯非法帶走烏克蘭兒童，而對俄羅斯總統普京等作出檢控及通緝。