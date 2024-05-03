烏克蘭局勢｜98歲烏嫗獨行十公里逃出俄控區　稱俄烏戰爭比二戰更慘烈

98歲的烏克蘭老婦人獨自拄著拐杖走了十公里，逃離被俄軍佔領的家園。（圖／美聯社）

烏克蘭一名高齡98歲的老婦，穿着拖鞋，拄着拐杖，獨自步行近10公里逃離了俄羅斯佔領的領土。所幸她最後遇到了烏克蘭士兵，才終於得救並與家人團聚。

98歲的莉迪亞・斯捷潘尼夫娜（Lydia Stepanivna）在上周俄羅斯軍隊進入頓涅茨克東部地區的前線小鎮奧切雷泰因（Ocheretyne）後，決定與家人離開該鎮。不料在混亂之中，莉迪亞和兒子媳婦們失散，她一手拄着拐杖，另一手用一塊木頭穩住自己，在沒有食物和水的情況下獨自走了一整天，才抵達烏克蘭防線。

「只要一點一點地往前走」

莉迪亞說，這中間她摔倒過兩次，有時被迫停下來休息，甚至在路上睡着了，然後醒來繼續走。她心裡想着：「只要一點一點地往前走就可以了。」一路就這樣堅持了下來。

烏克蘭頓涅茨克地區表示，烏克蘭士兵晚上發現莉迪亞獨自一人在路上行走，便將她交給了負責疏散前線居民的警察小組，然後他們將她帶到疏散避難所並聯繫了她的親戚。